При этом доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру подчеркнул сложность задач Российской армии в Донбассе. По его словам, имя военное и информационное превосходство, российским военным приходится действовать с собой осторожностью, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которым пытаются прикрываться ВСУ.

«Спасая 5-10-15 человек в Донецке, мы можем убить - путем уничтожения орудий, которые стоят в жилой застройке - в пять-десять раз больше жителей Марьинки или Авдеевки», - заявил военный эксперт.