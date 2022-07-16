Жестко, но осторожно. ВС РФ ответят Украине после приказа Шойгу

Перед российскими военными поставлена задача дать жесткий ответ Украине на всех направления. Превосходя Киев по силе, ВС РФ скованны гуманитарными задачами сохранять мирное население.

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе проверки российский группировки войск «Юг» и «Центр», задействованных в специальной военной операции на Украине, дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Ранним утром 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские силовики открыли минометный огонь по приграничному поселку Теткино. По словам главы региона, утром в субботу было зафиксировано более 20 «прилетов». Пострадавших при минометном обстреле со стороны Украины приграничного поселка Теткино нет, написал Старовой в своем Telegram-канале.

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Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас поддержал действия военного ведомства. Сенатор считает, что для противодействия украинским обстрелам действия со стороны России должны стать жесткими.

«Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — написал он в Telegram-канале.

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При этом доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру подчеркнул сложность задач Российской армии в Донбассе. По его словам, имя военное и информационное превосходство, российским военным приходится действовать с собой осторожностью, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которым пытаются прикрываться ВСУ.

«Спасая 5-10-15 человек в Донецке, мы можем убить - путем уничтожения орудий, которые стоят в жилой застройке - в пять-десять раз больше жителей Марьинки или Авдеевки», - заявил военный эксперт.

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Израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд в своей колонке для Welt назвал стратегию Украины «танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета» на превышающие силу Киева удары России проигрышной.

«Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем "рецептом для поражения" не назовешь», — подчеркнул ван Кревельд.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил завершить специальную военную операцию на западной границе Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуКонстантин СивковВоенная ОперацияУкраинаРоссия
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