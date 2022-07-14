МИД: США передали Украине разведданные для обстрелов Донбасса

США передали Украине разведданные для обстрелов Донбасса с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Как отметила дипломат, украинские войска при содействии американской стороны «повсеместно применили» установки HIMARS. По словам Захаровой, Вашингтон «не только предоставлял необходимые разведсведения, но и негласно откомандировал инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться».

Представитель МИД указала, что именно с поставками РСЗО связана активизация украинской артиллерии, которая «судя по всему, получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаМИД РФМария Захарова
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