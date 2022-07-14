МИД: США передали Украине разведданные для обстрелов Донбасса
США передали Украине разведданные для обстрелов Донбасса с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как отметила дипломат, украинские войска при содействии американской стороны «повсеместно применили» установки HIMARS. По словам Захаровой, Вашингтон «не только предоставлял необходимые разведсведения, но и негласно откомандировал инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться».
Представитель МИД указала, что именно с поставками РСЗО связана активизация украинской артиллерии, которая «судя по всему, получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», пишет RT.
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