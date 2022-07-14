Вучич: Весь мир ждет ад, если Запад не примет предложения Путина

Президент Сербии Александр Вучич считает, что если западные страны не станут учитывать предложения российского лидера Владимира Путина, то в мире начнется ад. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Сербский лидер заявил, что предложения для западных стран Владимир Путин сформирует после того, как только в Северске, Бахмуте, Соледаре, Славянске, Краматорске, Авдеевке будут завершены дела в рамках специальной военной операции России на Украине.

«Затем последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», - сказал Вучич.

Он не стал уточнять о каких предложениях может идти речь.

Ранее Александр Вучичи заявил, что Запад заявляет о целостности Украины, нарушая целостность Сербии.



