«Привычные ужасы»: Россияне боятся думать о спецоперации на Украине
Игнорирование реальности накапливается и настроения в обществе могут резко смениться с милитаризма на пацифизм, сказал в эфире НСН Алексей Рощин.
Россияне предпочитают не думать о спецоперации на Украине, поскольку это слишком страшно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» социальный психолог Алексей Рощин.
Ранее «Национальный индекс тревожностей» показал, что рост цен и дефицит волнуют россиян сильнее, чем возможное обострение ситуации на Украине и перспектива ядерного удара.
«Многие россияне воспринимают спецоперацию как нечто, которое их не касается. Поэтому на первый план выходят совершенно другие вещи, касающиеся повседневной жизни. Угроза войны настолько страшна, что о ней в России предпочитают вообще не думать, а возвращаться к более привычным и обжитым ужасам, - то что постоянно растут цены, проблемы с работой, не хватает денег. Хоть это очень неприятно, но привычно. А беспокоиться о военных действиях, о возможном развязывании ядерной войны, о том, что не просто станет жить хуже, а мы вообще не будем жить, слишком страшно», - сказал Рощин.
При этом он отметил, что эффект от игнорирования реальности накапливается и в какой-то момент происходит резкий перелом настроений в обществе.
«Этот механизм давно известен. Это накапливается, игнорировать реальность становится все труднее и труднее, и в какой-то момент происходит осознание, что не думать о спецоперации глупо, поскольку она влияет на все происходящее в стране. Происходит резкий перелом в отношении к этим событиям. Все это было во время Первой мировой войны: мнение общества разворачивается на 180 градусов, милитаристские настроения полностью исчезают. Резкая смена милитаризма на пацифизм обычно происходит на второй-третий год, возможно, у нас раньше», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В середине апреля руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов предупреждал НСН, что на фоне спецоперации на Украине у россиян отмечается депрессивное состояние, которое в дальнейшем может вылиться в физическую агрессию к окружающим.
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