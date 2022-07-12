«Привычные ужасы»: Россияне боятся думать о спецоперации на Украине

«Многие россияне воспринимают спецоперацию как нечто, которое их не касается. Поэтому на первый план выходят совершенно другие вещи, касающиеся повседневной жизни. Угроза войны настолько страшна, что о ней в России предпочитают вообще не думать, а возвращаться к более привычным и обжитым ужасам, - то что постоянно растут цены, проблемы с работой, не хватает денег. Хоть это очень неприятно, но привычно. А беспокоиться о военных действиях, о возможном развязывании ядерной войны, о том, что не просто станет жить хуже, а мы вообще не будем жить, слишком страшно», - сказал Рощин.

При этом он отметил, что эффект от игнорирования реальности накапливается и в какой-то момент происходит резкий перелом настроений в обществе.