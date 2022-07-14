Израильский эксперт назвал стратегию Украины против России «рецептом поражения»

Украина выбрала заранее проигрышную для себя стратегию обычных военных действий, выступая против превышающей ВСУ по силе российской армии. Об этом пишет израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд в своей колонке для Welt.

Украина назвала условия перехода ВСУ к контрнаступлению

По словам эксперта, Киев отвечает на действия ВС РФ аналогичным образом: «танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета».

«Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем "рецептом для поражения" не назовешь», — подчеркнул ван Кревельд.

Специалист указал, что украинская сторона могла бы прибегнуть к партизанской войне, пишет Ura.ru. Однако и эта стратегия не была бы эффективной, так как есть масса факторов, которые приведут к успеху России, в том числе проблемы со снабжением Киева и устойчивость российской экономики, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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