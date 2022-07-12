Сенатор Джабаров предложил завершить спецоперацию на западе Украины

Специальную военную операцию нужно завершить на западной границе Украины, предложил сенатор Владимир Джабаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина убивает своих граждан путем нанесения ударов не только по Донецкой и Луганской народных республик, но территориям, которые формально считаются украинскими.

«Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины», - написал Джабаров.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что россияне предпочитают не думать о спецоперации на Украине, поскольку это слишком страшно.



