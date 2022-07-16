Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Украинские войска открыли огонь по поселку Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается», — написал губернатор.

Старовойт пообещал предоставить подробности позже.

Днем ранее стало известно, что украинские войска обстреляли село Дроновка, никто не пострадал.

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ФОТО: kursk.ru
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