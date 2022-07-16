Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
16 июля 202206:19
Украинские войска открыли огонь по поселку Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается», — написал губернатор.
Старовойт пообещал предоставить подробности позже.
Днем ранее стало известно, что украинские войска обстреляли село Дроновка, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru