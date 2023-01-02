Виноваты мобильники. Поступили противоречивые данные о причинах новогоднего обстрела ПТУ в Макеевке и потерях

При этом политолог Марат Баширов сделал репост в свой Telegram-канал публикацию из другого источника - Telegram-канала «Образ будущего». В сообщении говорится, что в Макеевке насчитывается 78 погибших, 136 раненых. Также сообщается, что много людей находятся под завалами здания, есть те. Кто там задохнулся «от дыма горящего топлива».

«В Макеевке 78 погибших, 136 раненых. Цифры будут расти, пока есть оставшиеся под завалами. Основной урон от взрыва находившегося в здании боекомплекта и 5 тонн дизельного топлива. Многие задохнулись под завалами от дыма горящего топлива. Уничтожено 9 единиц бронетехники», - отмечается в публикации.