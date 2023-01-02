Виноваты мобильники. Поступили противоречивые данные о причинах новогоднего обстрела ПТУ в Макеевке и потерях
Данные о причинах и числе погибших и пострадавших в Макеевке после обстрела из РСЗО HIMARS отличаются в зависимости от источника информации.
В Макеевке, которая находится в пригороде Донецка, из РСЗО HIMARS обстреляли местное ПТУ. В нем были размещены военные. Есть погибшие и раненые. Инцидент произошел в новогоднюю ночь, отмечает Readovka.
По данным ТАСС, полученным в правоохранительных органах ДНР, причиной удара по зданию ПТУ со стороны ВСУ стала высокая сотовая активность военнослужащих в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», - заявил собеседник агентства.
Также по предварительной информации агентства, в результате атаки ранения получили более 15 человек, однако, информация о числе пострадавших и погибших уточняется.
При этом политолог Марат Баширов сделал репост в свой Telegram-канал публикацию из другого источника - Telegram-канала «Образ будущего». В сообщении говорится, что в Макеевке насчитывается 78 погибших, 136 раненых. Также сообщается, что много людей находятся под завалами здания, есть те. Кто там задохнулся «от дыма горящего топлива».
«В Макеевке 78 погибших, 136 раненых. Цифры будут расти, пока есть оставшиеся под завалами. Основной урон от взрыва находившегося в здании боекомплекта и 5 тонн дизельного топлива. Многие задохнулись под завалами от дыма горящего топлива. Уничтожено 9 единиц бронетехники», - отмечается в публикации.
Эту информацию косвенно подтверждает бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в своем Telegram-канале, сообщая подробности инцидента.
«Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том-же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки», - пишет он.
По словам Стрелкова, «счет погибших и раненых идет на многие сотни».
Также «Образ будущего» сообщает, что координировало удар Главное управление разведки Вооруженных сил Украины (ГУР ВСУ). Кроме того, автор канала поспорил с официальной версией о возможности нанесения удара по макеевскому ПТУ, назвав ее беспочвенной.
«Разговоры и сплетни про работающие мобильные телефоны, статичную радиокартину и запуски фейерверков беспочвенны. Били по оцифрованной по спутникам Маска местности, корректировали несколько наводчиков из числа местных жителей», - говорится в материале.
Официальных комментариев от Миобороны РФ и властей ДНР пока не поступило.
При этом старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН заявил, что решение Москвы об уничтожении спутников НАТО, по которым наводятся ракеты РСЗО HIMARS, приведет к конфликту с США и Третьей мировой войне.
«Вывод из строя американских спутников означает прямой военный конфликт России и США. До сих пор за последние годы такого прецедента не было. Американцы, англичане, поляки и прочие примкнувшие к ним «евросоюзники» действуют опосредованно, через украинские вооруженные силы. Разведывательные спутники передают информацию Украине, их беспилотники летают над театром боевых действий и сообщают всю информацию. Но все эти спутники, дроны и самолеты не наносят ударов по нашей военной и гражданской инфраструктуре», - предупредил он.
Ранее 2 января сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что острый кризис на Украине, который продолжается до сих пор, эскалация ситуации вокруг Тайваня и события на Корейском полуострове могут привести к началу военного конфликта с открытым участием ведущих мировых держав.
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