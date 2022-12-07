Российские войска уничтожили в ДНР боевую машину HIMARS с боезапасом

Боевая машина системы залпового огня HIMARS была уничтожена российскими войсками в районе Малотарановки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ: Уничтожен склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS

В сообщении говорится, что также был ликвидирован боезапас машины.

«В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населённого пункта Малотарановка ДНР уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ДНР была уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в Запорожской области — склад боеприпасов ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
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