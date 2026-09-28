Россиян предупредили о кражах вещей в самолетах и аэропортах
Российские туристы жалуются на участившиеся случаи краж в самолетах и аэропортах. Об этом пишет «Лента.ру».
Так, от действий злоумышленников пострадала россиянка Мария. В июле она летела из Еревана в Москву, с собой девушка везла шкатулку с украшениями - золотыми серьгами и цепочкой, бриллиантовым кольцом и серебряным комплектом. После возвращения домой она собиралась разложить драгоценности по местам, но шкатулка оказалась пуста. По словам Марии, чемодан был закрыт на код, его вскрыли осторожно. Девушка после ЧП обратилась в аэропорт Еревана, но не получила ответа. При этом в столичном аэропорту Шереметьево провели проверку и не выявили признаков того, что кража была совершена на территории авиагавани.
Кроме того, у летевшего из Стамбула в Дубай россиянина из Казани в самолете украли из ручной клади наличные деньги и картхолдер. Ущерб составил 810 тысяч рублей.
Как отметил руководитель проекта «Турюрист» и юридической компании «Косицын, Полянина и партнеры» Игорь Косицын, если пассажир обнаружил кражу во время перелета или по прибытии, он должен сообщить о случившемся бортпроводнику. Туристу лучше иметь справку о покупке валюты, чек из банка или таможенную декларацию, которые подтвердят, что у пострадавшего была определенная сумма денег.
Ранее стало известно, что трое иностранцев обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул, пишет «Радиоточка НСН».
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