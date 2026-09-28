Армия России взяла под контроль Уланово и Нововодяное

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Военный Дандыкин рассказал, когда Донбасс перейдет под полный контроль России

Так, группировка войск «Север» установила контроль над селом Уланово под Сумами, пишет RT.

В свою очередь, группировка «Центр» освободила населенный пункт Нововодяное в ДНР.

Ранее армия РФ взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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