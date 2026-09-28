Армия России взяла под контроль Уланово и Нововодяное
28 сентября 202612:16
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- До первой жалобы: Какие проверки отменили для пострадавших от БПЛА объектов
- СМИ: Спецслужбы ФРГ усилили слежку за посольством России
- Прощай, ястреб-Макрон: Как изменится курс Франции при победе Ле Пен или Филиппа
- Останемся без авиации? Россиян предупредили о скором дефиците самолетов
- Королева возвращается: Тейлор Свифт побила рекорд, а Nirvana получила «Оскар» MTV
- Умер основатель трио «Лойко» Сергей Эрденко
- Хайп без смысла: Почему 99% профессий не нужно разбираться в нейросетях
- Армия России взяла под контроль Уланово и Нововодяное
- В сотни тысяч раз быстрее: Как ИИ изменил профессию редактора
- В Сочи автобус въехал в бетонную стену