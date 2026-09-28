Если президентом Франции станет лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, то есть шанс, что политика Франции в отношении России станет менее ястребиной, так как она критиковала антироссийские санкции. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Эммануэль Макрон допустил возможность возвращения на президентский пост в будущем, пишет Variety. При этом он уточнил, что его возможное возвращение — шаг нестандартный, однако «жизнь порой изобретательнее любого сценария». При этом Макрон заверил, что в мае 2027 года покинет должность, как того требует конституция. Напомним, что выборы президента Франции назначены на 18 апреля 2027 года, второй тур — на 2 мая, если он понадобится. Макрон не вправе баллотироваться вновь, поскольку уже находится на втором сроке подряд. Федоров раскрыл, у кого сейчас больше всего шансов заменить Макрона.

«Наиболее высокий рейтинг сейчас у Марин Ле Пен. У нее отрыв от ближайшего соперника, которым является экс-премьер-министр Франции Эдуар Филипп, примерно 35%. А он наиболее подходящий претендент на то, чтобы выйти во второй тур наряду с Марин Ле Пен. Но ему на пятки наступает, а то и обгоняет, крайне левый Жан-Люк Меланшон (глава партии "Непокоренная Франция". — Прим. НСН). Если во второй тур выйдет Эдуар Филипп, то возможность победы Ле Пен значительно уменьшится, а вполне возможно, что Филипп победит и станет «преемником» Макрона, но «преемником» условно, потому что все политики дистанцируются от токсичного и непопулярного Макрона. Но учитывая, что это были премьер-министры в его президентстве, можно считать, что они в какой-то степени продолжат его политику. В какой-то степени, Эдуара Филиппа можно считать, условно, продолжателем линии Макрона», — уточнил он.

Также собеседник НСН раскрыл, как в ближайшие пять лет после 2027 года может измениться политика Франции в отношении России при новом президенте.