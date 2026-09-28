Прощай, ястреб-Макрон: Как изменится курс Франции при победе Ле Пен или Филиппа
Сергей Федоров раскрыл НСН, что Эдуар Филипп продолжит курс Эммануэля Макрона, а вот Марин Ле Пен будет мягче, но другом России ее считать не стоит.
Если президентом Франции станет лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, то есть шанс, что политика Франции в отношении России станет менее ястребиной, так как она критиковала антироссийские санкции. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эммануэль Макрон допустил возможность возвращения на президентский пост в будущем, пишет Variety. При этом он уточнил, что его возможное возвращение — шаг нестандартный, однако «жизнь порой изобретательнее любого сценария». При этом Макрон заверил, что в мае 2027 года покинет должность, как того требует конституция. Напомним, что выборы президента Франции назначены на 18 апреля 2027 года, второй тур — на 2 мая, если он понадобится. Макрон не вправе баллотироваться вновь, поскольку уже находится на втором сроке подряд. Федоров раскрыл, у кого сейчас больше всего шансов заменить Макрона.
«Наиболее высокий рейтинг сейчас у Марин Ле Пен. У нее отрыв от ближайшего соперника, которым является экс-премьер-министр Франции Эдуар Филипп, примерно 35%. А он наиболее подходящий претендент на то, чтобы выйти во второй тур наряду с Марин Ле Пен. Но ему на пятки наступает, а то и обгоняет, крайне левый Жан-Люк Меланшон (глава партии "Непокоренная Франция". — Прим. НСН). Если во второй тур выйдет Эдуар Филипп, то возможность победы Ле Пен значительно уменьшится, а вполне возможно, что Филипп победит и станет «преемником» Макрона, но «преемником» условно, потому что все политики дистанцируются от токсичного и непопулярного Макрона. Но учитывая, что это были премьер-министры в его президентстве, можно считать, что они в какой-то степени продолжат его политику. В какой-то степени, Эдуара Филиппа можно считать, условно, продолжателем линии Макрона», — уточнил он.
Также собеседник НСН раскрыл, как в ближайшие пять лет после 2027 года может измениться политика Франции в отношении России при новом президенте.
«Все будет зависеть от того, кто появится в Елисейском дворце. Если это будет Марин Ле Пен, то возможна некоторая коррекция антироссийского курса. Он не будет таким ястребиным, каким его сейчас делает Макрон. Но не надо думать, что она друг России. Эти ярлыки пытаются наклеить на нее противники. Она критиковала санкционную политику, считая нас агрессорами, и ратовала за территориальную целостность Украины. Поэтому смягчение санкционной политики со стороны Франции возможно, но ожидать резкой смены курса не приходится. А если это будет Эдуар Филипп, то его антироссийский настрой вполне известен, и тоже не снужно рассчитывать, что он изменит политику Франции в отношении России и украинского конфликта. Другое дело, что, может быть, ястребиная хватка Макрона немножечко утихнет в силу того, что финансы Франции находятся в полуобморочном состоянии», — рассказал Федоров.
При этом политолог не исключил некую корректировку санкционной политики ЕС при той же Ле Пен, критикующей санкции.
«Санкции же вводятся не только отдельными странами, а скорее ЕС. Сейчас в области внешней политики все решения принимаются консенсусом, и там хотят отказаться от этого принципа и сделать принятие решений конституционным большинством, допустим, чиновников. Поэтому Франция будет проводить эту политику согласованно с ЕС. Но если Франция будет, как когда-то Венгрия, выступать против, то возможны какие-то изменения и в политике ЕС», — подытожил он.
Ранее Федоров говорил НСН, что Макрон сможет остаться у власти, только если в стране будет введено военное положение, например, чисто теоретически, из-за «атаки российского дрона».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова
- Песков: Встреча глав МИД РФ и ФРГ не означает изменений в политике Берлина
- В Кремле призвали возобновить переговоры по контролю над вооружениями
- До первой жалобы: Какие проверки отменили для пострадавших от БПЛА объектов
- Песков: Киев начал платить за атаки на Россию
- СМИ: Спецслужбы ФРГ усилили слежку за посольством России
- Прощай, ястреб-Макрон: Как изменится курс Франции при победе Ле Пен или Филиппа
- Останемся без авиации? Россиян предупредили о скором дефиците самолетов
- Королева возвращается: Тейлор Свифт побила рекорд, а Nirvana получила «Оскар» MTV
- Умер основатель трио «Лойко» Сергей Эрденко