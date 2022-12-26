Российские военные уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска
Российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска пункт ремонта и восстановления вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что в пункте находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS американского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что войска России уничтожили в Донецкой народной республике артиллерийскую систему М777 американского производства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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