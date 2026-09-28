Сегодня 99% профессий не нужно разбираться в нейросетях, несмотря на их активное внедрение, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Спрос на специалистов по работе с текстами за год снизился, по разным оценкам, на 20–30%. Часть их задач теперь берут на себя маркетологи и SMM-специалисты, используя нейросети. При этом работодатели по-прежнему заинтересованы в авторах с глубокой экспертизой, креативным мышлением и навыками работы с современными технологиями, пишут «Известия». Захаров объяснил, почему далеко не всем профессиям нужно работать с нейросетями.