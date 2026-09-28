Хайп без смысла: Почему 99% профессий не нужно разбираться в нейросетях
Алексей Захаров в эфире НСН привел примеры, почему большинству не требуется дополнительно изучать нейросети.
Сегодня 99% профессий не нужно разбираться в нейросетях, несмотря на их активное внедрение, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Спрос на специалистов по работе с текстами за год снизился, по разным оценкам, на 20–30%. Часть их задач теперь берут на себя маркетологи и SMM-специалисты, используя нейросети. При этом работодатели по-прежнему заинтересованы в авторах с глубокой экспертизой, креативным мышлением и навыками работы с современными технологиями, пишут «Известия». Захаров объяснил, почему далеко не всем профессиям нужно работать с нейросетями.
«То, что всем нужно научиться разбираться в нейросетях, это бессмысленный хайп. Нейросеть из медика делает более продвинутого медика, а не отменяет медика. Это инструмент для работы. Если у копирайтера есть особый навык, и он использует нейросеть как помощника, то ему не надо переквалифицироваться. Если он не может научиться работать с новым инструментом, надо заняться чем-то другим. Но я бы сказал, что 99% людей точно не надо ничего изучать, даже думать об этом», - отметил он.
По его словам, внедрение нейросетей неизбежно, но на примерах понятно, что разбираться в этом нужно не всем.
«Например, человек работает оператором контроля качества на линии по производству стекла. Ему ввели в ПО дополнительную функцию с нейросетями, человек нажимает ту же кнопку, разбираться в нейросетях ему зачем? Или, например, оператор БПЛА, у него в этом дроне просто теперь нейросеть, которая на конечном участке пути сама наводится на цель. Должен ли оператор разбираться в нейросетях? Нет. Юрист-консультант при Верховном суде использует нейросеть для поиска дел по базе, но разбираться ему самому в этом не нужно», - добавил собеседник НСН.
Ранее основатель и генеральный директор рекрутингового агентства Мария Митронова заявила НСН, что ИИ не заменит человека, но многие компании заинтересованы в применении этого инструмента для оптимизации бизнес-процессов, напоминает «Радиоточка НСН».
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