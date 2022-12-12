Депутат призвал россиян готовиться к ударам ВСУ по России
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что имеющиеся у Вооружённых сил Украины (ВСУ) снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS летают уже не на 70 км, а на 145 км.
По его словам, этого достаточно для нанесения ударов по объектам на территории РФ, например, расположенным в тылу складам и скоплениям войск, поэтому россиянам следует быть говтоыми к такому развитию событий.
«HIMARS уже не на 70 км летают, а на 145. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно орудия любой дальности. Мы должны это просчитывать и готовиться», — заключил Гурулев.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза предупредил, что участие Соединённых Штатов и других западных стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- В Северодонецкой агломерации нашли останки около 2 тысяч мирных жителей
- В Госдуме хотят запретить в РФ агрегаторы такси с иностранными акционерами
- МИД РФ упрекнул Австралию в лицемерии
- Депутат призвал россиян готовиться к ударам ВСУ по России
- В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение
- Захарова ответила Боррелю, который перепутал Россию с Украиной
- ВС ВСУ признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
- Главную новогоднюю ель России спилили в Волоколамске
- СМИ: Российские военнослужащие ликвидировали наемницу из США на Украине
- ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Конституция влияет на жизнь граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru