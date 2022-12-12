Депутат призвал россиян готовиться к ударам ВСУ по России

По его словам, этого достаточно для нанесения ударов по объектам на территории РФ, например, расположенным в тылу складам и скоплениям войск, поэтому россиянам следует быть говтоыми к такому развитию событий.

«HIMARS уже не на 70 км летают, а на 145. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно орудия любой дальности. Мы должны это просчитывать и готовиться», — заключил Гурулев.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза предупредил, что участие Соединённых Штатов и других западных стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, сообщает RT.