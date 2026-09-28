Умер основатель трио «Лойко» Сергей Эрденко

Скрипач и вокалист, создатель музыкального трио «Лойко» Сергей Эрденко умер на 68-м году жизни. Об этом рассказал драматург и театральный критик Владислав Васюхин в беседе с ТАСС.

Умерла актриса московского театра «Ромэн» Наталья Бизева

Музыкант скончался 25 сентября.

«Сергей Иванович долго болел»,- указал собеседник агентства.

Сергей Эрденко родился в 1958 году. В 1980 годы артист играл в Московском цыганском театре «Ромэн», в 1990-м основал группу «Лойко». Коллектив исполнял классические цыганские мелодии и собственные произведения, трио в том числе участвовало в записи одного из альбомов группы Rolling Stones, выступало с Pink Floyd и Рави Шанкаром.

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ФОТО: РИА Новости
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