Умер основатель трио «Лойко» Сергей Эрденко
Скрипач и вокалист, создатель музыкального трио «Лойко» Сергей Эрденко умер на 68-м году жизни. Об этом рассказал драматург и театральный критик Владислав Васюхин в беседе с ТАСС.
Музыкант скончался 25 сентября.
«Сергей Иванович долго болел»,- указал собеседник агентства.
Сергей Эрденко родился в 1958 году. В 1980 годы артист играл в Московском цыганском театре «Ромэн», в 1990-м основал группу «Лойко». Коллектив исполнял классические цыганские мелодии и собственные произведения, трио в том числе участвовало в записи одного из альбомов группы Rolling Stones, выступало с Pink Floyd и Рави Шанкаром.
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