Главком ВСУ: Киев не может достать до российских сил с помощью HIMARS

Украина не может достать до российских сил с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.

Пентагон сообщил о выделении Украине боеприпасов к HIMARS и систем противодействия БПЛА

Он отметил, что российские силы отошли на расстояние, до которого HIMARS достать не могут. При этом Залужный указал, что у украинских вооруженных сил нет ничего с большей дальностью полета.

Ранее Валерий Залужный сообщил, что частичная мобилизация в России позволила российской стороне замедлить украинское контрнаступление в районе Кременной и Сватово в ЛНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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