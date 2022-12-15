Главком ВСУ: Киев не может достать до российских сил с помощью HIMARS
Украина не может достать до российских сил с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.
Он отметил, что российские силы отошли на расстояние, до которого HIMARS достать не могут. При этом Залужный указал, что у украинских вооруженных сил нет ничего с большей дальностью полета.
Ранее Валерий Залужный сообщил, что частичная мобилизация в России позволила российской стороне замедлить украинское контрнаступление в районе Кременной и Сватово в ЛНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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