Главком ВСУ: Киев не может достать до российских сил с помощью HIMARS

Он отметил, что российские силы отошли на расстояние, до которого HIMARS достать не могут. При этом Залужный указал, что у украинских вооруженных сил нет ничего с большей дальностью полета.

Ранее Валерий Залужный сообщил, что частичная мобилизация в России позволила российской стороне замедлить украинское контрнаступление в районе Кременной и Сватово в ЛНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

