В Сочи автобус въехал в бетонную стену

Автобус ПАЗ въехал в бетонную стену в Сочи, пострадал водитель. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 28 сентября в Хосте. Отмечается, что 54-летний водитель автобуса на мокрой дороге, не справившись с управлением, съехал с проезжей части и врезался в стену. Пассажиров в транспортном средстве не было.

«Мужчина получил травмы... В настоящее время проводится проверка», - указали в полиции.

Ранее в селе Отрадо-Кубанское в Краснодарском крае пьяный мужчина за рулем «Лада 2107» съехал с дороги и врезался в частный дом, пострадала женщина.

