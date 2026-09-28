В Сочи автобус въехал в бетонную стену
Автобус ПАЗ въехал в бетонную стену в Сочи, пострадал водитель. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел утром 28 сентября в Хосте. Отмечается, что 54-летний водитель автобуса на мокрой дороге, не справившись с управлением, съехал с проезжей части и врезался в стену. Пассажиров в транспортном средстве не было.
«Мужчина получил травмы... В настоящее время проводится проверка», - указали в полиции.
Ранее в селе Отрадо-Кубанское в Краснодарском крае пьяный мужчина за рулем «Лада 2107» съехал с дороги и врезался в частный дом, пострадала женщина.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Встреча глав МИД РФ и ФРГ не означает изменений в политике Берлина
- В Кремле призвали возобновить переговоры по контролю над вооружениями
- До первой жалобы: Какие проверки отменили для пострадавших от БПЛА объектов
- Песков: Киев начал платить за атаки на Россию
- СМИ: Спецслужбы ФРГ усилили слежку за посольством России
- Прощай, ястреб-Макрон: Как изменится курс Франции при победе Ле Пен или Филиппа
- Останемся без авиации? Россиян предупредили о скором дефиците самолетов
- Королева возвращается: Тейлор Свифт побила рекорд, а Nirvana получила «Оскар» MTV
- Умер основатель трио «Лойко» Сергей Эрденко
- Хайп без смысла: Почему 99% профессий не нужно разбираться в нейросетях