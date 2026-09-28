«Позиция редактора не исчезнет, просто функционал меняется. Какие-то базовые операции, например, проверка орфографии, приведение текста к нужной длине, нейросети делают в сотни тысяч раз быстрее, чем самый профессиональный редактор. Плюс это более качественная работа. Но за редактором все равно остается утверждение материала, проверка его на адекватность, творческие задачи редактора никуда не денутся, потому что нейросети на себя их взять не могут. А чисто технические моменты – да, нейросети уже это прекрасно делают», - рассказал он.

По его словам, уже сегодня профессионалов на рынке не так много, они работу не потеряют.

«Обычные копирайтеры, например, писали карточки для товаров на маркетплейсах. Это все полностью умрет, потому что одна нейросеть практически бесплатно делает это все за две минуты. Профессиональные копирайтеры, которые могут внести в текст изюминку, контекст, не исчезнут. Но таких копирайтеров и сейчас единицы, а тысячи людей, которые просто умеют стучать по клавиатуре. Единицы останутся, а если человек просто стучал по клавиатуре, это уже никому не нужно», - заключил собеседник НСН.

С возрастом россияне все реже решаются на смену профессии, и это справедливо как для мужчин, так и для женщин, заявил в беседе с НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

