«Главное без следов!»: Россию предостерегли от «погашения» спутников НАТО

Накануне в Госдуме предложили «погасить» спутники НАТО. По словам депутата Михаила Шеремета, это нужно сделать, поскольку по ним наводятся ракеты РСЗО HIMARS, а у России есть возможность вывести спутники из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет». Владимир Прохватилов отметил, что такой способ будет являться прямым ударом по военной инфраструктуре США.

«Вывод из строя американских спутников означает прямой военный конфликт России и США. До сих пор за последние годы такого прецедента не было. Американцы, англичане, поляки и прочие примкнувшие к ним «евросоюзники» действуют опосредованно, через украинские вооруженные силы. Разведывательные спутники передают информацию Украине, их беспилотники летают над театром боевых действий и сообщают всю информацию. Но все эти спутники, дроны и самолеты не наносят ударов по нашей военной и гражданской инфраструктуре. Американские военные не вступают в прямой конфликт с Россией. Если и применять наши военные возможности против спутниковых группировок и других систем США, то это нужно делать так, чтобы не было прямых и даже косвенных доказательств нашего воздействия», - сказал Прохватилов.

Он отметил, что в современной истории есть много примеров, когда доказательства военного воздействия того или иного государства были не найдены, однако все понимали, кто именно за этим стоит. По словам Прохватилова, к таким примерам можно отнести затопление подлодки «Курск», диверсию на «Северных потоках» и теракт на Крымском мосту.