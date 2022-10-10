«Главное без следов!»: Россию предостерегли от «погашения» спутников НАТО
Если Россия будет применять военные возможности против спутниковых группировок США, то этому не должно быть доказательств, отметил в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Россия может вывести спутники НАТО из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет», однако нужно сделать так, чтобы этому не было прямых и косвенных доказательств, иначе это приведет к конфликту с США и Третьей мировой войне, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
Накануне в Госдуме предложили «погасить» спутники НАТО. По словам депутата Михаила Шеремета, это нужно сделать, поскольку по ним наводятся ракеты РСЗО HIMARS, а у России есть возможность вывести спутники из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет». Владимир Прохватилов отметил, что такой способ будет являться прямым ударом по военной инфраструктуре США.
«Вывод из строя американских спутников означает прямой военный конфликт России и США. До сих пор за последние годы такого прецедента не было. Американцы, англичане, поляки и прочие примкнувшие к ним «евросоюзники» действуют опосредованно, через украинские вооруженные силы. Разведывательные спутники передают информацию Украине, их беспилотники летают над театром боевых действий и сообщают всю информацию. Но все эти спутники, дроны и самолеты не наносят ударов по нашей военной и гражданской инфраструктуре. Американские военные не вступают в прямой конфликт с Россией. Если и применять наши военные возможности против спутниковых группировок и других систем США, то это нужно делать так, чтобы не было прямых и даже косвенных доказательств нашего воздействия», - сказал Прохватилов.
Он отметил, что в современной истории есть много примеров, когда доказательства военного воздействия того или иного государства были не найдены, однако все понимали, кто именно за этим стоит. По словам Прохватилова, к таким примерам можно отнести затопление подлодки «Курск», диверсию на «Северных потоках» и теракт на Крымском мосту.
«Есть много примеров такого рода. Подводную лодку «Курск» потопили две американские подводные лодки Мемфис и Толедо. Это было скрыто от населения России и всей Земли. Иначе народ бы не понял и началась бы Третья мировая война. Тот же Крымский мост… На мой взгляд, американские спецназовцы готовили эту диверсию, но прямых доказательств нет. Также взрыв «Северных потоков» был осуществлен американцами и англичанами, но прямых доказательств этому нет. То есть, если мы что-то и замыслим, то нужно действовать так, чтобы не было наших следов. Такое практиковалось в советские времена, но тогда никто не посмел бы ударить по территории Советского союза, потому что там были могучие вооруженные силы», - резюмировал Прохватилов.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что США предоставляют Киеву ориентировки по ведению боевых действий. Он отмечал, что Вашингтон поставляет разведывательные данные с многочисленных военных и коммерческих спутников.
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