Невозможное возможно? Земле грозит третья мировая война

При этом он напомнил, что Россия еще не применяла вооружения и способ ведения боевых действий, которые позволили бы ей выполнить все задачи спецоперации за месяц. При этом Сивков указал, что для применения ядерного оружия у России нет никаких оснований.

«Россия еще не применяла массу вооружений и способ ведения войны, который позволяет достигать решительных побед. Россия может применить это оружие, эти способы ведения войны и достичь победы в течение трех-четырех месяцев, даже месяца. Но для того, чтобы Россия применила ядерное оружие, нет никаких оснований», - резюмировал Сивков.