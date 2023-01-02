Невозможное возможно? Земле грозит третья мировая война
Военные и политики поспорили о возможности Третьей мировой войны с участием России
Острый кризис на Украине, который продолжается до сих пор, эскалация ситуации вокруг Тайваня и события на Корейском полуострове могут привести к началу военного конфликта с открытым участием ведущих мировых держав. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Третья мировая война неизбежна, её начало приближают поставки Киеву натовских ракет большой дальности, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«(В Москве) заявят о том, что НАТО участвует в боевых действиях, и будут приниматься решения. В частности, учитывая, что под видом украинских войск воюет армия НАТО, вполне возможно, что удары будут наноситься по территориям тех стран, из которых есть так называемые добровольцы. Мы стоим на пороге перехода начального этапа Третьей мировой войны. Вопрос только упирается в то, насколько это быстро произойдет», - предположил военный эксперт.
При этом он напомнил, что Россия еще не применяла вооружения и способ ведения боевых действий, которые позволили бы ей выполнить все задачи спецоперации за месяц. При этом Сивков указал, что для применения ядерного оружия у России нет никаких оснований.
«Россия еще не применяла массу вооружений и способ ведения войны, который позволяет достигать решительных побед. Россия может применить это оружие, эти способы ведения войны и достичь победы в течение трех-четырех месяцев, даже месяца. Но для того, чтобы Россия применила ядерное оружие, нет никаких оснований», - резюмировал Сивков.
При этом член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН допустил возможность трехдневной ядерной войны между НАТО и Россией. Он отметил, что российские ядерные силы превосходят по качеству и боеспособности силы США.
«Ядерное оружие – это очень опасно. Все же наши ядерные силы превосходят по своему качеству и по своей боеспособности ядерные силы США. При этом у России достаточно агентурных данных о том, где в Европе размещены вооружения НАТО, мы знаем координаты. Когда слушаешь информацию из стран Запада, то возникает мысль, что они способны решиться на все. Лиз Трасс была готова нажать на кнопку. Не хотелось бы ядерной войны, с другой стороны это единственное оружие, которое способно вести войну на равных с коллективным Западом», - сказал Соболев, отметив, что в ходе ядерной войны больше страдает мирное население, чем военные, и назвал Москву и Московскую область в качестве явных мишеней для ядерного удара противника.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что угроза ядерной войны возрастает, однако Москва не намерена применять ядерное оружие ни первой, ни второй, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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