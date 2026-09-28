ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЕВЫ

Певица Мадонна открыла церемонию первым выступлением на сцене VMA за 23 года. Номер был построен вокруг альбома Confessions II, продолжения пластинки 2005 года Confessions on a Dance Floor, который вышел 3 июля и возглавил Billboard 200. Мадонна появилась в чёрном атласном пиджаке поверх сетчатых колготок, затем сбросила его, оставшись в бордовом боди с корсетным поясом — отсылке к образу с обложки оригинального Confessions.

Сначала на сцену вышла Сабрина Карпентер в берете и блестящих шортах. Дуэт исполнил «Bring Your Love». Затем появилась Charli XCX для ремикса «Danceteria Afterhours», выпущенного за пару дней до церемонии. Сцена превратилась в декорации клубного туалета — в точности как в клипе «Danceteria». Среди камео оказались Джулия Гарнер (которую когда-то утвердили на роль Мадонны в байопике), Сет Роген, Деби Мазар и рэпер Sombr.



Мадонна пришла на церемонию с 13 номинациями — повторив рекорд Леди Гаги по числу номинаций за один вечер. Ушла с семью статуэтками: «Артист года», лучшее танцевальное видео, лучшая совместная работа (вместе с Сабриной Карпентер), лучшая операторская работа, лучшая хореография, лучшее видео длинного формата и лучший альбом — все за проект Confessions II.



РЕКОРД И РЕЖИССЁРСКИЙ ПОЧЁТ

Тейлор Свифт получила три награды из девяти номинаций. Главная — «Видео года» за клип «The Fate of Ophelia» из альбома The Life of a Showgirl. Это уже шестая статуэтка Свифт в главной категории за всю историю премии. Вторая — «Лучшая режиссура» за клип «Opalite».

Третья награда стала исторической: Свифт получила первую в истории Artist Director Honors — специальную премию за вклад в развитие музыкального видео как режиссёра. Награду вручила Дакота Джонсон, которая назвала Свифт «самым признанным видео-режиссёром в истории шоу».

MTV описывает премию как признание «устойчивости и влияния работ артистов, которые расширили творческие границы и сформировали собственный режиссёрский голос». Сама Свифт оценила свой послужной список примерно в 60 клипов за 20 лет, 18 из которых она написала и срежиссировала сама.

Сразу после получения награды MTV показал мировую премьеру её нового клипа «Patient Zero» с участием Дакоты Джонсон и Колина Фаррелла.

Всего у Свифт теперь 33 награды VMA. Она обошла Бейонсе, с которой до этого вечера делила лидерство при 30 статуэтках у каждой.