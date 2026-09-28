Королева возвращается: Тейлор Свифт побила рекорд, а Nirvana получила «Оскар» MTV
Мадонна напомнила, кто королева сцены, Тейлор Свифт переписала историю премии, а BTS вошли в историю кей‑попа. Самые яркие события MTV Video Music Awards 2026 — в материале НСН.
В минувшее воскресенье, 27 сентября, лос-анджелесский Peacock Theater превратился в эпицентр поп-культуры. Там прошла церемония MTV Video Music Awards 2026.
Впервые с 2017 года премия вернулась в Лос-Анджелес, а вечер вёл Снуп Догг — ветеран VMA, который не упустил случая пошутить, что именно он «перевёз» шоу обратно в свой родной город.
«Это будет самая грандиозная вечеринка в истории VMA», — пообещал он в начале вечера.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЕВЫ
Певица Мадонна открыла церемонию первым выступлением на сцене VMA за 23 года. Номер был построен вокруг альбома Confessions II, продолжения пластинки 2005 года Confessions on a Dance Floor, который вышел 3 июля и возглавил Billboard 200. Мадонна появилась в чёрном атласном пиджаке поверх сетчатых колготок, затем сбросила его, оставшись в бордовом боди с корсетным поясом — отсылке к образу с обложки оригинального Confessions.
Сначала на сцену вышла Сабрина Карпентер в берете и блестящих шортах. Дуэт исполнил «Bring Your Love». Затем появилась Charli XCX для ремикса «Danceteria Afterhours», выпущенного за пару дней до церемонии. Сцена превратилась в декорации клубного туалета — в точности как в клипе «Danceteria». Среди камео оказались Джулия Гарнер (которую когда-то утвердили на роль Мадонны в байопике), Сет Роген, Деби Мазар и рэпер Sombr.
Мадонна пришла на церемонию с 13 номинациями — повторив рекорд Леди Гаги по числу номинаций за один вечер. Ушла с семью статуэтками: «Артист года», лучшее танцевальное видео, лучшая совместная работа (вместе с Сабриной Карпентер), лучшая операторская работа, лучшая хореография, лучшее видео длинного формата и лучший альбом — все за проект Confessions II.
РЕКОРД И РЕЖИССЁРСКИЙ ПОЧЁТ
Тейлор Свифт получила три награды из девяти номинаций. Главная — «Видео года» за клип «The Fate of Ophelia» из альбома The Life of a Showgirl. Это уже шестая статуэтка Свифт в главной категории за всю историю премии. Вторая — «Лучшая режиссура» за клип «Opalite».
Третья награда стала исторической: Свифт получила первую в истории Artist Director Honors — специальную премию за вклад в развитие музыкального видео как режиссёра. Награду вручила Дакота Джонсон, которая назвала Свифт «самым признанным видео-режиссёром в истории шоу».
MTV описывает премию как признание «устойчивости и влияния работ артистов, которые расширили творческие границы и сформировали собственный режиссёрский голос». Сама Свифт оценила свой послужной список примерно в 60 клипов за 20 лет, 18 из которых она написала и срежиссировала сама.
Сразу после получения награды MTV показал мировую премьеру её нового клипа «Patient Zero» с участием Дакоты Джонсон и Колина Фаррелла.
Всего у Свифт теперь 33 награды VMA. Она обошла Бейонсе, с которой до этого вечера делила лидерство при 30 статуэтках у каждой.
Принимая «Видео года», Свифт посвятила награду Долли Партон, скончавшейся 25 августа в возрасте 80 лет.
«Я хочу посвятить эту награду одному человеку, без которого ничего бы не было, — абсолютной шоу-вумен, Долли Партон», — сказала певица со сцены.
Свифт отметила, что каждая песня Партон — «как лучший клип, который вы когда-либо видели», и добавила: «Мне повезло быть одной из её поклонниц — и я всегда ею буду».
ПЕРВАЯ K-POP-ГРУППА C «ПЕСНЕЙ ГОДА»
BTS забрали все три награды, на которые были номинированы: «Песня года» за «Swim», «Лучшая группа» и «Лучшее кей-поп-видео». «Swim» — лид-сингл с пятого студийного альбома Arirang, первого после воссоединения всех семи участников после военной службы. Это первая в истории VMA победа K-pop-группы в категории «Песня года» — пять лет назад BTS стали первыми корейскими артистами, номинированными в этой категории, с «Dynamite». «Лучшая группа» — пятый раз для BTS, что делает их рекордсменами этой номинации.
На церемонию группа не приехала из-за несостыковок в расписании. Участники передали слова благодарности через представителей.
БЕЗ МЕЙНСТРИМА
Легендарная гранж-группа Nirvana получила Video Vanguard Award — почётную награду за вклад в развитие музыкального видео. Награду вручил Чак Ди из Public Enemy, назвавший Nirvana группой, которая «никогда не подстраивалась под мейнстрим». Статуэтки приняли Дэйв Грол, Крист Новоселич и Пэт Смир.
«Идеи для этих клипов выросли из видения одного из величайших артистов всех времён — Курта Кобейна. Курт был единственным в своём роде», — отметил Новоселич.
Он добавил, что музыка Nirvana продолжает находить отклик, потому что «люди всё ещё жаждут подлинности — чего-то настоящего, бескомпромиссного».
Группа не выступила, хотя ранее это обсуждалось в СМИ.
ТРИБЬЮТЫ: ДОЛЛИ ПАРТОН И ДЖОРДЖ МАЙКЛ
Вечер включил два мемориальных трибьюта. Кейси Масгрейвс исполнила «I Will Always Love You» Долли Партон — выступление было записано заранее, так как Масгрейвс была на концерте своего тура в Нэшвилле. Выступление началось с архивного видео Партон, к которому Масгрейвс присоединилась на последних строчках, а затем спела соло под аккомпанемент рояля. Снуп Догг после выступления сказал: «Вот так надо чествовать легенду».
Второй трибьют был посвящён Джорджу Майклу, ушедшему из жизни на Рождество 2016 года. Sombr открыл номер в кожаной куртке самого Майкла с тура Faith 1988 года, исполнив «Faith» и «Father Figure». Затем RAYE спела «I Knew You Were Waiting (For Me)» — дуэт Майкла и Ареты Франклин. Teddy Swims взял на себя «Careless Whisper», а Адам Ламберт вышел с «Freedom! '90», к которому присоединились RAYE, Sombr и британские исполнители MNEK, Saint Harison и MEEK.
Трибьют был приурочен к грядущему 40-летию альбома Faith и выходу концертного фильма и живого альбома с тура Faith.
ВСЕ ЛАУРЕАТЫ
Lisa из Blackpink получила «Лучшее поп-видео» за клип «Dream» с участием Кэнтаро Сакагути. Это была первая награда вечера. Сиенна Спиро стала лучшим новым артистом по итогам зрительского голосования. Карди Би и Келани взяли лучшее хип-хоп-видео за «Safe», Бруно Марс — лучшее R&B-видео за «I Just Might». Оливия Родриго победила в категории «Лучшее альтернативное видео» с «the cure», а Бэд Банни — в «Лучшее латиноамериканское видео» с «NuevaYoL». Элла Лэнгли получила «Лучшее кантри-видео» за «Choosin’ Texas» — рекордный хит, который возглавлял Billboard Hot 100. PinkPantheress и Зара Ларссон отмечены за лучшее художественное оформление клипа «Stateside», Сабрина Карпентер — за лучший монтаж «House Tour», а Ариана Гранде — за лучшие визуальные эффекты в «hate that i made you love me» и «Песню лета».
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