Песков: Сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран
Россия выстраивает отношения, в том числе со своими соседями, «не против кого-то». Как пишут «Известия», такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о сотрудничестве с КНДР он указал, что оно направлено «на благо интересов народов наших двух стран».
«То есть российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран», - заключил официальный представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru