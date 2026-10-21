Морковка и кнут: Чем закончится встреча Путина и Уиткоффа в «Троянском» зале
Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что новое предложение американцев вряд ли устроит Москву.
США в разрешении украинского конфликта хотят использовать «морковку» и «кнут» и по отношению к России, но Москва не собирается отказываться от принципиальных требований, заявил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Встреча Владимира Путина с представителем президента США Стивеном Уиткоффом проходит 21 октября. Украинский конфликт станет главной темой, но не единственной, сообщил помощник российского резидента Юрий Ушаков. Журналист «Кремлевского пула» Алексей Юнашев писал о том, что встреча пройдет в зале, называемом «Троянским». Орджоникидзе назвал отношение Уиткоффа к России доброжелательным и не увидел никакой конспирологии в организации встречи.
«Я не знаю, почему этот зал назван «Троянским». Мне кажется, что вряд ли здесь есть отсылка. У Уиткоффа к нам очень доброжелательное отношение, он гадостей пока нам не делал. Он друг Трампа, я не думаю, что у него какие-то сложные предложения. Он привез то, что было согласовано с Украиной и западными странами. Я думаю, что для нас это вряд ли будет приемлемо. Если он привез приостановку боевых действий, мы уже говорили, что нам не подходит. Если привез что-то серьезное, надо смотреть», - отметил он.
По его словам, американцы не бросят украинский вопрос, но будут оказывать давление и на Москву.
«Я не думаю, что американцы бросят украинский вопрос. Для Трампа это очень важный вопрос с точки зрения внутренней политики, ему важно остановить конфликт. Этот конфликт знает весь мир, для Трампа важно что-то сделать. Но я не думаю, что они нам чем-то будут всерьез помогать, будет продолжаться балансирование и давление на Украину. На нас тоже будет использоваться давление какое-то, это всегда часть переговорного процесса, всегда будет и морковка, и кнут. Морковка – это, например, соглашение по дизелю, хотя это Трампу важнее даже», - добавил собеседник НСН.
Какими бы ни вышел диалог со спецпосланником президента США Дональда Трампа в Петербурге, целей и задач СВО он не отменяет, спецоперация будет продолжаться. Такое мнение в беседе с НСН высказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- HR-эксперт Пак: Требования зумеров к работе изменили рынок труда
- Карты «МИР» и QR-код: Почему россияне не заметят уход турецкого Letim
- Морковка и кнут: Чем закончится встреча Путина и Уиткоффа в «Троянском» зале
- Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября
- Кружок, а не факультет: Зачем убирать творческие программы из непрофильных вузов
- «Чиним сами»: Почему автомобили в такси оказались без сервиса и гарантии
- Армия России освободила Червоный Яр и Юльевку
- Уиткофф привез Путину документы с изложением подходов по украинскому вопросу
- Индия без стереотипов: Цены на авиабилеты рухнут до 30% из-за роста числа рейсов
- Новак: Россия направит первый танкер с дизелем в США 22 октября