«Я не знаю, почему этот зал назван «Троянским». Мне кажется, что вряд ли здесь есть отсылка. У Уиткоффа к нам очень доброжелательное отношение, он гадостей пока нам не делал. Он друг Трампа, я не думаю, что у него какие-то сложные предложения. Он привез то, что было согласовано с Украиной и западными странами. Я думаю, что для нас это вряд ли будет приемлемо. Если он привез приостановку боевых действий, мы уже говорили, что нам не подходит. Если привез что-то серьезное, надо смотреть», - отметил он.

По его словам, американцы не бросят украинский вопрос, но будут оказывать давление и на Москву.

«Я не думаю, что американцы бросят украинский вопрос. Для Трампа это очень важный вопрос с точки зрения внутренней политики, ему важно остановить конфликт. Этот конфликт знает весь мир, для Трампа важно что-то сделать. Но я не думаю, что они нам чем-то будут всерьез помогать, будет продолжаться балансирование и давление на Украину. На нас тоже будет использоваться давление какое-то, это всегда часть переговорного процесса, всегда будет и морковка, и кнут. Морковка – это, например, соглашение по дизелю, хотя это Трампу важнее даже», - добавил собеседник НСН.

Какими бы ни вышел диалог со спецпосланником президента США Дональда Трампа в Петербурге, целей и задач СВО он не отменяет, спецоперация будет продолжаться. Такое мнение в беседе с НСН высказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

