Дичь и царская Россия: Чем опасно закрытие сельских поликлиник
Нельзя оставлять людей в малых населенных пунктах без медицинской помощи, заявил НСН Александр Саверский.
Здравоохранение – это не только про медицину, но и про политику. Если сельские медучреждения будут закрывать, молодежь будет уезжать из этих мест, заявил НСН глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Сенатор Анатолий Артамонов предложил провести ревизию всех медицинских учреждений в регионах и закрыть те, где слишком мало пациентов. Член Совфеда считает, что некоторые медучреждения располагают неиспользуемыми площадями, а денег, поступающих по действующим тарифам, не хватает даже на содержание зданий. Жителей сёл и деревень, уверен Артамонов, можно отправлять на лечение в крупные городские больницы. По мнению Саверского, инициатива может привести к тому, что люди будут уезжать из таких населенных пунктов.
«Да, иногда, например, беременной пациентке лучше попасть в крупный перинатальный центр, чем в акушерский стационар, где нет реанимации ни для нее, ни для ребенка. По больницам эта аналогия тоже может работать. Но дело в том, что система здравоохранения имеет градообразующее и даже политическое значение. Потому что если люди понимают, что у них в районе нет больницы, поликлиники, врача хотя бы или ФАПа, а кроме того, там уже нет почты и чего-то еще, то, естественно, молодежь будет уезжать из таких мест. Между тем, в законе написано, что медицинская помощь должна быть по месту жительства», — напомнил Саверский.
По его словам, государству не следует уходить от своих функций и заменять их «суррогатами». Что касается самих медицинских специалистов, то и они в случае закрытия медучреждений будут вынуждены уезжать и искать новые места работы. При этом в качестве альтернативы, по словам Саверского, могут появляться и частные врачебные кабинеты, как это было еще при царе.
«Кого-то и ноги прокормят. Человек может остаться на месте, открыть кабинет частной практики, и, например, местные жители будут его содержать сами. У нас была земская медицина на таких условиях при царском режиме. Можем повторить, конечно, но это дичь. Здравоохранение — это огромный сложный комплекс, им должно заниматься государство. Если мы опять уберем все в частный сектор, то какую войну с болезнью мы сможем выиграть с помощью частных армий, страховых компаний и так далее? Это абсолютно нереально», — уверен собеседник НСН.
Саверский считает, что оставлять людей хотя бы без ФАПа – совершенно неправильно.
Ранее НСН рассказывала, как Герой России Владислав Головин призвал сократить разрыв в качестве и скорости оказания медпомощи между крупными городами и малыми населенными пунктами. По словам Головина, речь о том, чтобы даже бабушка в небольшом поселке могла получить полноценную консультацию и обследование, не тратя полдня на дорогу.
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