HR-эксперт Пак: Требования зумеров к работе изменили рынок труда

Требования зумеров к работе, которые несколько лет назад воспринимались как опции, теперь становятся нормой для рынка. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

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Она указала, что речь идёт о гибком графике, уважении личных границ, регулярной обратной связи и возможности развиваться. И эти запросы уже перестают быть исключительно «молодежными». Вслед за зумерами о балансе работы и жизни, гибкости и психологической безопасности всё чаще задумываются и более старшие сотрудники.

Эксперт отметила, что на рынок также влияют демографический дефицит, цифровизация и изменение отношения к работе. В итоге работодатели вынуждены конкурировать не только зарплатой, но и условиями.

Пак добавила, что думать только о зумерах — ошибка, так как в компаниях, как правило, работают представители нескольких поколений. В таких условиях ключевая роль отводится менеджменту, которому необходимо перевести разные взгляды на общий язык целей проекта.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что молодое поколение выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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