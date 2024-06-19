«Теперь - союзники!»: Новый договор России и КНДР превзошел советское соглашение

«Этот договор совершенно другого содержания, чем в предыдущие годы. Его главная составляющая – обязательства союзнического уровня. В последние десятилетия Россия воздерживалась от подписания подобного рода документов, они были больше свойственны советскому периоду, а сейчас мы не идем дальше стратегического партнерства с рядом стран, в частности, с Китаем. Так что это совершенно новый подход. В какой-то мере только со странами ОДКБ у нас есть взаимные обязательства о взаимопомощи в случае агрессии», - сказал дипломат.

Ранее КНДР заключала соглашения договор о Дружбе и взаимной помощи с СССР в 1961 году, затем соглашения с Россией в 2000 и 2001 годах.

По его мнению, теперь можно говорить и о военном союзничестве Москвы с Пхеньяном, который будет помогать России в спецоперации на Украине.

«Во-первых, это совершенно меняет ситуацию, связанную с нашими внешними обязательствами. Во-вторых, это меняет вопрос о том, в каких формах и от кого к нам будет приходить помощь в связи со спецоперацией. Третий очень важный момент – меняется вся стратегическая и военная ситуация на Дальнем Востоке, потому что у Северной Кореи вновь появляется союзник во всеми вытекающими последствиями. Конкретное направление новых союзнических отношений будет определяться в дальнейшем, но в принципе этот договор позволяет при необходимости трактовать эти обязательства как обязательства военного характера», - разъяснил Бакланов.

При этом он высказал мнение, что Россию не испугают международные санкции в отношении КНДР.

«Россия будет менять отношение к санкционной практике, принятой в совершенно других условиях в 2006-2012 гг. Сейчас ситуация изменилась, какие-то противоречия наших новых соглашений и обязательств со старыми будет означать только одно: старые будут отменены», - уверен собеседник НСН.

Со своей стороны, бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе объяснил НСН, почему ООН не сможет наказать Россию за сотрудничество с Северной Кореей.