«Теперь - союзники!»: Новый договор России и КНДР превзошел советское соглашение
Новое соглашение подразумевает союзнические обязательства, которые коснутся и спецоперации на Украине, сказал в эфире НСН Андрей Бакланов, а Сергей Орджоникидзе назвал «невозможным» наказание Москвы со стороны ООН.
Новый договор между Россией и КНДР кардинально отличается от советского и более современных аналогов, делая страны союзниками, в том числе и в военной сфере, объяснил в интервью НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Ранее 19 июня в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин назвал договор фундаментальным, отметив, что он предполагает взаимопомощь в случае агрессии в отношении одного из участников соглашения. Со своей стороны, лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что это «мощное» соглашение носит миролюбивый и оборонительный характер. Бакланов подчеркнул, что раньше ничего подобного не было.
«Этот договор совершенно другого содержания, чем в предыдущие годы. Его главная составляющая – обязательства союзнического уровня. В последние десятилетия Россия воздерживалась от подписания подобного рода документов, они были больше свойственны советскому периоду, а сейчас мы не идем дальше стратегического партнерства с рядом стран, в частности, с Китаем. Так что это совершенно новый подход. В какой-то мере только со странами ОДКБ у нас есть взаимные обязательства о взаимопомощи в случае агрессии», - сказал дипломат.
Ранее КНДР заключала соглашения договор о Дружбе и взаимной помощи с СССР в 1961 году, затем соглашения с Россией в 2000 и 2001 годах.
По его мнению, теперь можно говорить и о военном союзничестве Москвы с Пхеньяном, который будет помогать России в спецоперации на Украине.
«Во-первых, это совершенно меняет ситуацию, связанную с нашими внешними обязательствами. Во-вторых, это меняет вопрос о том, в каких формах и от кого к нам будет приходить помощь в связи со спецоперацией. Третий очень важный момент – меняется вся стратегическая и военная ситуация на Дальнем Востоке, потому что у Северной Кореи вновь появляется союзник во всеми вытекающими последствиями. Конкретное направление новых союзнических отношений будет определяться в дальнейшем, но в принципе этот договор позволяет при необходимости трактовать эти обязательства как обязательства военного характера», - разъяснил Бакланов.
При этом он высказал мнение, что Россию не испугают международные санкции в отношении КНДР.
«Россия будет менять отношение к санкционной практике, принятой в совершенно других условиях в 2006-2012 гг. Сейчас ситуация изменилась, какие-то противоречия наших новых соглашений и обязательств со старыми будет означать только одно: старые будут отменены», - уверен собеседник НСН.
Со своей стороны, бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе объяснил НСН, почему ООН не сможет наказать Россию за сотрудничество с Северной Кореей.
«В отношении КНДР бесконечно вводили санкции, но это не значит, что все сотрудничество будет вступать с ними в противоречие. Каких-то наказаний за несоблюдение санкций ввести невозможно, потому что для этого нужно решение Совета Безопасности ООН, которое мы, конечно, не пропустим. При этом американцы обязательно будут говорить, что мы что-то нарушаем, даже если этого не будет. Например, наше предложение о неразмещении в космосе они категорически отвергли, при этом обвиняют нас, что мы какие-то ядерные спутники туда выводим. Это очень примитивная и несуразная политика. Американцы сами всю жизнь нарушали санкции, которые их не устраивали», - заключил собеседник НСН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против каких-то третьих стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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