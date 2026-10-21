Песков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина возможна
Трёхсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина возможна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В комментарии корреспонденту «Вестей» он указал, что у сторон есть «гипотетическая готовность такую встречу провести».
«Чётко определённой повестки дня сейчас нет, это ещё предстоит доработать», - добавил Песков.
Ранее Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вариант встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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