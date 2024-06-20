Путин допустил поставки оружия в КНДР
Россия сохраняет за собой право на поставку оружия в различные регионы, включая возможность отправки в Северную Корею. Об этом в ходе подхода к представителям российских СМИ, сообщает РИА Новости.
В ходе беседы с представителями российских СМИ, Путин отметил, что поставщики оружия считают, будто они «не воюют против России».
Глава государства подчеркнул, что оставляет открытой возможность поставок оружия в другие места, и добавил, что данная позиция была высказана им явно, включая обращение к Пхеньяну.
В этом контексте Путин указал на то, что исключений в данном вопросе быть не может, и обсуждаемые поставки могут быть направлены и в те регионы, где потребуются поставки оружия, передает «Радиоточка НСН».
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