Путин допустил поставки оружия в КНДР

Россия сохраняет за собой право на поставку оружия в различные регионы, включая возможность отправки в Северную Корею. Об этом в ходе подхода к представителям российских СМИ, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы с представителями российских СМИ, Путин отметил, что поставщики оружия считают, будто они «не воюют против России».