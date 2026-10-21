Карты «МИР» и QR-код: Почему россияне не заметят уход турецкого Letim
Турки сейчас делают все, чтобы россияне могли удобно расплачиваться в их стране, так как не хотят терять туристов и свой доход, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
Если говорить об организованных туристах, то такие турецкие сервисы, как Letim, им были без надобности, к тому же сейчас в Турции принимают карту «МИР» и даже кое-где позволяют оплату QR-кодом. Об этом НСН рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Популярный среди россиян турецкий платежный сервис Letim прекратит работу с 30 ноября 2026 года. Об этом сообщает сам сервис. До этой даты пользователи смогут потратить оставшиеся средства или вывести их на карты российских банков. После 30 ноября вывод денег будет доступен только через службу поддержки. При этом снятие наличных и переводы на турецкие банковские счета уже заблокированы. Арутуюнов заявил, что сервис больше был популярен у самостоятельных путешественников.
«Я думаю, он больше был популярен у соотечественников, которые живут за границей, или для каких-то самостоятельных путешественников. Что касается организованных туристов, то я не в курсе, чтобы они активно им пользовались. Многие туристические компании оплачивают проживание в рублях, соответственно, еще предоставляют возможность внести, например, некий депозит на счет отеля. Там, где all-inclusive, он практически не нужен. А если, например, люди выбирают отели с полупансионом, то можно еще перевести 500–1000 долларов на счет отеля, а потом сделать возврат, если человек ими не воспользовался. Поэтому среди организованных туристов это не очень популярная история», — рассказал он.
При этом Арутюнов напомнил, что от прекращения работы этого сервиса не случится ничего страшного, так как турки активно придумывают новые удобные способы оплаты для россиян, ведь это прежде всего в их интересах.
«Санкции никто не отменял, к сожалению. У нас банки практически отключены от свифтов. Поэтому наверняка у этой турецкой службы заметный оборот. Соответственно, те, кто следят за этим, понимают, что основным отправителем и получателем сервиса Letim являются граждане РФ. Но народ в Турции народ очень изобретательный. Поэтому они уже где-то и карточки «МИР» принимают. В некоторых местах есть оплата по QR-коду. Турецкие отели и туристические компании заинтересованы в этом, поэтому они периодически что-то изобретают. Некоторые турецкие банки, кстати, продолжают работать в России. Турецкие обменники принимают рубли, наличные. Поэтому много разных вариантов и, я думаю, еще будут появляться», — рассказал он.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян говорил НСН, что ужесточение Турцией финансовых взаимоотношений с Россией никак не скажется на организованном туризме, так как 80% туристов едут туда через турагентства по системе «все включено» и все оплачивают в рублях еще в России.
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