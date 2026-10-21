Если говорить об организованных туристах, то такие турецкие сервисы, как Letim, им были без надобности, к тому же сейчас в Турции принимают карту «МИР» и даже кое-где позволяют оплату QR-кодом. Об этом НСН рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Популярный среди россиян турецкий платежный сервис Letim прекратит работу с 30 ноября 2026 года. Об этом сообщает сам сервис. До этой даты пользователи смогут потратить оставшиеся средства или вывести их на карты российских банков. После 30 ноября вывод денег будет доступен только через службу поддержки. При этом снятие наличных и переводы на турецкие банковские счета уже заблокированы. Арутуюнов заявил, что сервис больше был популярен у самостоятельных путешественников.

«Я думаю, он больше был популярен у соотечественников, которые живут за границей, или для каких-то самостоятельных путешественников. Что касается организованных туристов, то я не в курсе, чтобы они активно им пользовались. Многие туристические компании оплачивают проживание в рублях, соответственно, еще предоставляют возможность внести, например, некий депозит на счет отеля. Там, где all-inclusive, он практически не нужен. А если, например, люди выбирают отели с полупансионом, то можно еще перевести 500–1000 долларов на счет отеля, а потом сделать возврат, если человек ими не воспользовался. Поэтому среди организованных туристов это не очень популярная история», — рассказал он.