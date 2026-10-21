Россияне на 15% чаще проверяли историю авто перед покупкой в 2026 году
Россияне стали на 15,1% чаще интересоваться историей автомобиля перед покупкой, чем в прошлом году, заявил НСН управляющий директор продукта «Автотека» Андрей Тумкин.
В лидерах на заказ отчета у сервиса оказались китайские машины. Так, число проверок HAVAL за год выросло на 81,7%, Geely — на 80,3%, а Chery — на 60,3%. Также в десятку лидеров вошли Land Rover (+28,4%), Lexus (+23,7%) и BMW (+23%).
При этом с начала года водители стали рассматривать машины с пробегом на 18,7% больше, повышенный интерес был тоже к китайским маркам.
«В III квартале 2026 года россияне рассматривали автомобили с пробегом на 18,7% активнее, чем в прошлом году, а конкретно китайские марки — на 11,5%. По мере роста интереса к таким автомобилям для покупателей становится важнее доступ к информации об их истории, в том числе и о тех машинах, которые были ввезены Россию из КНР», — отметил Тумкин.
Количество запрошенных отчетов по некоторым моделям увеличилось более чем в два раза по сравнению таким же периодом 2025 года — это по Geely Monjaro и HAVAL Jolion. Также число отчетов выросло у Geely Coolray (+98,7%), LADA Vesta Cross (+34%) и Kia K5 (+33,4%).
По итогам первого осеннего месяца в России было продано 557,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом — в 2026 году это рекордный результат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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