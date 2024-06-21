«Корейская армия и СВО»: Вьетнамская речь Путина успокоила и припугнула соседей КНДР
Путин сказал во Вьетнаме, что не видит необходимости в превентивном ядерном ударе и северокорейских войсках на Украине, призвал Южную Корею не беспокоиться, допустив при этом, что Россия поставит «кому-нибудь что-нибудь».
Президент России Владимир Путин завершил азиатское турне серией резонансных заявлений во Вьетнаме, где он встречался с коллегой То Ламом. Он, в частности, рассказал о последствиях нового договора с КНДР, перспективах мира на Украине и возможном изменении ядерной доктрины РФ.
Япония уже ответила на визиты путина в Пхеньян и Ханой новыми санкциями, а Южная Корея проведет консультации на эту тему, несмотря на то, что Путин призвал Сеул не волноваться из-за новых отношений России и КНДР.
СВО И ЯДЕРНАЯ ДОКТРИНА: «ЧТО-НИБУДЬ КОМУ-НИБУДЬ»
Мировую общественность и политиков третий день будоражит подписанный Путиным в КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с этой страной. Его визит во Вьетнам должен был прояснить, что значит это чуть ли не союзническое партнерство, и президент РФ попытался расставить часть точек над i, одновременно и успокоив, и припугнув «недружественную» часть мира.
«По поводу поводов оказания взаимной военной помощи – там же написано: в случае агрессии, военной агрессии. Теперь что касается Украины. Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав Российской Федерации. Теперь по поводу того, чтобы как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», - сказал Путин журналистам в Ханое, отвечая на вопрос о перспективах участия КНДР в спецоперации на Украине.
Из этого СМИ сделали вывод, что «миллионная северокорейская армия» в СВО задействована не будет, во всяком случае, пока. При этом Владимир Владимирович не дал прямого ответа на вопрос, считаются ли удары по Белгороду агрессией, но объяснил, что мы в ответ «можем кому-нибудь поставить что-нибудь».
«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. Мы это анализируем. О чём идёт речь в данном случае? Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Я и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договорённости с КНДР, я этого не исключаю. Куда они дальше попадут, это мы тоже можем сказать таким же образом. Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: а мы здесь дальше ничего не контролируем и не важно, как они применяются. Ну и мы также можем сказать: мы поставили кому-нибудь что-нибудь – и дальше мы ничего не контролируем. И пускай они думают на эту тему», - запутал врагов Путин.
Кроме того, верховный главнокомандующий заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине РФ в связи с тем, что «вероятный противник» разрабатывает «взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности» и думает над понижением порога их применения. При этом Путин заверил, что никакого превентивного удара пока не будет.
«Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен», - пояснил президент РФ, передавая эстафету зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву, который любит высказываться о всадниках ядерного Апокалипсиса.
СТРАХИ ДВУХ КОРЕЙ: «НЕ О ЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ»
Касаясь мирного урегулирования на Украине, Путин сказал, что переговоры могут состояться «хоть завтра», но Россия будет исходить из текущей ситуации на земле.
«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится», - уточнил Путин.
По его словам, Москва готова вести диалог на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, а не «каких-то эфемерных форм». При этом, не имеет значения, где состоятся переговоры – в Белоруссии, Турции или Швейцарии.
Кроме того, Путин заверил мировую общественность, что новое соглашение России и КНДР – «не новинка какая-то».
«Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование, а в нашем прежнем договоре – по-моему, 1962 года, что ли, – всё то же самое было. Здесь нет никакой новизны. Конечно, в современных условиях это смотрится как-то особенно остро, но тем не менее мы почти ничего не поменяли», - пояснил российский лидер.
При этом зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов говорил НСН, что в этом договоре «совершенно новый подход» и новое содержание.
Возможное военное сотрудничество России с КНДР напугало соседей этой страны – Южную Корею и Японию. Владимир Владимирович попытался снять этот испуг.
«Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша помощь (КНДР – прим. НСН) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости. Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдёт», - сказал в этой связи Путин, пообещав в противном случае «решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи».
21 июня последовала первая реакция. Крупнейшее информагентство агентство Yonhap сообщило, что поставки Сеулом оружия Украине будут зависеть от степени развития отношений России с КНДР. При этом Япония в пятницу объявила о расширении санкционных списков, куда были добавлены 11 физических лиц и 42 организации из России.
По данным японского информагентства Kyodo, 25 июня в Сеуле пройдут консультации, на которых высокопоставленные финансисты Японии и Южной Кореи будут обсуждать новые санкции в отношении России и КНДР.
Ну а что касается «вьетнамской составляющей» визита Путина во Вьетнам, Москва и Ханой договорились «не вступать в союзы и договоры с третьими странами» в ущерб друг другу.
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