«Корейская армия и СВО»: Вьетнамская речь Путина успокоила и припугнула соседей КНДР

Путин сказал во Вьетнаме, что не видит необходимости в превентивном ядерном ударе и северокорейских войсках на Украине, призвал Южную Корею не беспокоиться, допустив при этом, что Россия поставит «кому-нибудь что-нибудь».

Президент России Владимир Путин завершил азиатское турне серией резонансных заявлений во Вьетнаме, где он встречался с коллегой То Ламом. Он, в частности, рассказал о последствиях нового договора с КНДР, перспективах мира на Украине и возможном изменении ядерной доктрины РФ.

Япония уже ответила на визиты путина в Пхеньян и Ханой новыми санкциями, а Южная Корея проведет консультации на эту тему, несмотря на то, что Путин призвал Сеул не волноваться из-за новых отношений России и КНДР.

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СВО И ЯДЕРНАЯ ДОКТРИНА: «ЧТО-НИБУДЬ КОМУ-НИБУДЬ»

Мировую общественность и политиков третий день будоражит подписанный Путиным в КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с этой страной. Его визит во Вьетнам должен был прояснить, что значит это чуть ли не союзническое партнерство, и президент РФ попытался расставить часть точек над i, одновременно и успокоив, и припугнув «недружественную» часть мира.

«По поводу поводов оказания взаимной военной помощи – там же написано: в случае агрессии, военной агрессии. Теперь что касается Украины. Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав Российской Федерации. Теперь по поводу того, чтобы как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», - сказал Путин журналистам в Ханое, отвечая на вопрос о перспективах участия КНДР в спецоперации на Украине.

Из этого СМИ сделали вывод, что «миллионная северокорейская армия» в СВО задействована не будет, во всяком случае, пока. При этом Владимир Владимирович не дал прямого ответа на вопрос, считаются ли удары по Белгороду агрессией, но объяснил, что мы в ответ «можем кому-нибудь поставить что-нибудь».

«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. Мы это анализируем. О чём идёт речь в данном случае? Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Я и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договорённости с КНДР, я этого не исключаю. Куда они дальше попадут, это мы тоже можем сказать таким же образом. Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: а мы здесь дальше ничего не контролируем и не важно, как они применяются. Ну и мы также можем сказать: мы поставили кому-нибудь что-нибудь – и дальше мы ничего не контролируем. И пускай они думают на эту тему», - запутал врагов Путин.

Кроме того, верховный главнокомандующий заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине РФ в связи с тем, что «вероятный противник» разрабатывает «взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности» и думает над понижением порога их применения. При этом Путин заверил, что никакого превентивного удара пока не будет.

«Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен», - пояснил президент РФ, передавая эстафету зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву, который любит высказываться о всадниках ядерного Апокалипсиса.
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Касаясь мирного урегулирования на Украине, Путин сказал, что переговоры могут состояться «хоть завтра», но Россия будет исходить из текущей ситуации на земле.

«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится», - уточнил Путин.

По его словам, Москва готова вести диалог на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, а не «каких-то эфемерных форм». При этом, не имеет значения, где состоятся переговоры – в Белоруссии, Турции или Швейцарии.

Кроме того, Путин заверил мировую общественность, что новое соглашение России и КНДР – «не новинка какая-то».

«Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование, а в нашем прежнем договоре – по-моему, 1962 года, что ли, – всё то же самое было. Здесь нет никакой новизны. Конечно, в современных условиях это смотрится как-то особенно остро, но тем не менее мы почти ничего не поменяли», - пояснил российский лидер.

При этом зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов говорил НСН, что в этом договоре «совершенно новый подход» и новое содержание.

Возможное военное сотрудничество России с КНДР напугало соседей этой страны – Южную Корею и Японию. Владимир Владимирович попытался снять этот испуг.

«Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша помощь (КНДР – прим. НСН) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости. Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдёт», - сказал в этой связи Путин, пообещав в противном случае «решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи».
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21 июня последовала первая реакция. Крупнейшее информагентство агентство Yonhap сообщило, что поставки Сеулом оружия Украине будут зависеть от степени развития отношений России с КНДР. При этом Япония в пятницу объявила о расширении санкционных списков, куда были добавлены 11 физических лиц и 42 организации из России.

По данным японского информагентства Kyodo, 25 июня в Сеуле пройдут консультации, на которых высокопоставленные финансисты Японии и Южной Кореи будут обсуждать новые санкции в отношении России и КНДР.

Ну а что касается «вьетнамской составляющей» визита Путина во Вьетнам, Москва и Ханой договорились «не вступать в союзы и договоры с третьими странами» в ущерб друг другу.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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