«Корейская армия и СВО»: Вьетнамская речь Путина успокоила и припугнула соседей КНДР

СВО И ЯДЕРНАЯ ДОКТРИНА: «ЧТО-НИБУДЬ КОМУ-НИБУДЬ»

Мировую общественность и политиков третий день будоражит подписанный Путиным в КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с этой страной. Его визит во Вьетнам должен был прояснить, что значит это чуть ли не союзническое партнерство, и президент РФ попытался расставить часть точек над i, одновременно и успокоив, и припугнув «недружественную» часть мира.

«По поводу поводов оказания взаимной военной помощи – там же написано: в случае агрессии, военной агрессии. Теперь что касается Украины. Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав Российской Федерации. Теперь по поводу того, чтобы как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», - сказал Путин журналистам в Ханое, отвечая на вопрос о перспективах участия КНДР в спецоперации на Украине.

Из этого СМИ сделали вывод, что «миллионная северокорейская армия» в СВО задействована не будет, во всяком случае, пока. При этом Владимир Владимирович не дал прямого ответа на вопрос, считаются ли удары по Белгороду агрессией, но объяснил, что мы в ответ «можем кому-нибудь поставить что-нибудь».

«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. Мы это анализируем. О чём идёт речь в данном случае? Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Я и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договорённости с КНДР, я этого не исключаю. Куда они дальше попадут, это мы тоже можем сказать таким же образом. Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: а мы здесь дальше ничего не контролируем и не важно, как они применяются. Ну и мы также можем сказать: мы поставили кому-нибудь что-нибудь – и дальше мы ничего не контролируем. И пускай они думают на эту тему», - запутал врагов Путин.

Кроме того, верховный главнокомандующий заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине РФ в связи с тем, что «вероятный противник» разрабатывает «взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности» и думает над понижением порога их применения. При этом Путин заверил, что никакого превентивного удара пока не будет.

«Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен», - пояснил президент РФ, передавая эстафету зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву, который любит высказываться о всадниках ядерного Апокалипсиса.