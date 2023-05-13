«Штормовая тень» с «Громом». Эксперт раскрыл особенности ракеты, выпущенной ВСУ по Луганску
Две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США) использовали Вооруженные силы Украины для обстрела Луганска 12 мая. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Крылатые ракеты Storm Shadow с адаптированной наземной пусковой установкой оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», скорее всего, применили ВСУ при обстреле Луганска, уточнил военный эксперт Алексей Леонков в интервью РИА Новости.
«Предполагаю, что это был адаптированный специально для этих целей наземный носитель, а именно пусковая установка ОТРК "Гром-2". Если смотреть на габариты транспортно-пускового контейнера ракет "Гром-2", Storm Shadow может в него поместиться, тем более Украине могли помочь с данной адаптацией», - подчеркнул Леонков.
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» разрабатывало конструкторское бюро «Южное» после распада СССР. Дальность поражения «Грома» составляет от 50 до 500 километров. При этом, по данным военного эксперта Леонкова, ракеты Storm Shadow можно запустить с воздушных, морских и подводных носителей, которых нет у Киева.
Крылатые ракеты Storm Shadow Украина получила от Великобритании. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он и премьер-министр Соединённого королевства Риши Сунак приняли решение предоставить Украине вооружение большей дальности, сообщает ТАСС.
«Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы», - указал британский министр, не уточнив при этом, будут ли у Киева ограничения в использовании ракет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма негативно отнеслись к передаче Лондоном Киеву ракет Storm Shadow.
«Естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», - заключил представитель Кремля.
Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России, заявил ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с «Радиоточкой НСН». Он объяснил, что удары по военной инфраструктуре не будут эффективными из-за отечественных систем ПВО.
«Storm Shadow серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.
ВСУ 13 мая снова обстреляли Луганск. Под ударом оказался микрорайон Юбилейный, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц 13 мая.
«Известия» опубликовали фото осколков ракеты, которой ВСУ обстреляли столицу ЛНР. Это ракета англо-французского производства Storm Shadow.
«Такой вывод можно сделать из фото осколка ракеты, которое появилось в распоряжении «Известий»», – пишут журналисты.
Издание также опубликовало видео с места взрыва. Мужчина в кадре держит в руках один из осколков ракеты, которые повредили автомобиль.
Великобритания рискует превратиться в «опустошенную территорию» после поставки дальнобойных ракет на Украину. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости. По словам постпреда, конфликт на Украине не имел отношения к Великобритании, однако Лондон идет в авангарде прямой агрессии против РФ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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