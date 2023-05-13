«Штормовая тень» с «Громом». Эксперт раскрыл особенности ракеты, выпущенной ВСУ по Луганску

Крылатые ракеты Storm Shadow с адаптированной наземной пусковой установкой оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», скорее всего, применили ВСУ при обстреле Луганска, уточнил военный эксперт Алексей Леонков в интервью РИА Новости.

«Предполагаю, что это был адаптированный специально для этих целей наземный носитель, а именно пусковая установка ОТРК "Гром-2". Если смотреть на габариты транспортно-пускового контейнера ракет "Гром-2", Storm Shadow может в него поместиться, тем более Украине могли помочь с данной адаптацией», - подчеркнул Леонков.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» разрабатывало конструкторское бюро «Южное» после распада СССР. Дальность поражения «Грома» составляет от 50 до 500 километров. При этом, по данным военного эксперта Леонкова, ракеты Storm Shadow можно запустить с воздушных, морских и подводных носителей, которых нет у Киева.