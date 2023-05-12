В Крыму предупредили, что Британия рискует стать «опустошенной» после поставки ракет Киеву

Великобритания рискует превратиться в «опустошенную территорию» после поставки дальнобойных ракет на Украину. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

Великобритания подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow

Ранее Лондон сообщил о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow с дальностью около 250 километров, напоминает телеканал «360». При этом в британском Минобороны не стали уточнять, существуют ли какие-либо ограничения для ВСУ в использовании снарядов, пишет Ura.ru.

«После поставок ... Киеву снарядов с обедненным ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения ... британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию», — предупредил Мурадов.

По словам постпреда, конфликт на Украине не имел отношения к Великобритании, однако Лондон идет в авангарде прямой агрессии против РФ.

«Хочется верить, что ещё не все британцы лишились инстинкта самосохранения, которого, судя по всему, их пытаются лишить правящие англичанами иностранцы», — подчеркнул Мурадов.

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ФОТО: РИА Новости
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