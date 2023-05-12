В Госдуме предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
В случае применения крылатых ракет большой дальности Storm Shadow британского производства со стороны Украины, должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам бывшей советской республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
Он не исключил, что Москва в этом случае применит тактическое оружие, чтобы перекрыть каналы поставок оружия. Как отметил парламентарий, пора «остудить горячие головы», которые вздумали посягнуть на российские границы.
Ранее Великобритания подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- В Госдуме предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
- Женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве
- Стало известно о возможной встрече Папы Римского и Зеленского
- MWM: Россия применила неуязвимое оружие по целям в Киеве
- Главный соперник Эрдогана на выборах обвинил Россию в заговоре
- CNN: США могут ослабить санкции против России
- Минобороны опровергло сообщения о «прорыве обороны» на линии фронта
- Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
- Мэр Новой Каховки назвал обстановку в Херсонской области спокойной
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске на 220 метров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru