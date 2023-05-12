В Госдуме предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow

В случае применения крылатых ракет большой дальности Storm Shadow британского производства со стороны Украины, должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам бывшей советской республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

СМИ: Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Он не исключил, что Москва в этом случае применит тактическое оружие, чтобы перекрыть каналы поставок оружия. Как отметил парламентарий, пора «остудить горячие головы», которые вздумали посягнуть на российские границы.

Ранее Великобритания подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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