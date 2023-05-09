Российские силы могут оказаться к кольце? На фронте СВО - огневые атаки
На луганском направлении 9 мая подразделения ВС РФ могут оказаться в кольце ВСУ. Стороны обмениваются взаимными ударами.
Российские силы взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, бойцов ВСУ нет на островах Черкесский и Большой. Источник указал, что у украинской армии нет шансов вновь закрепиться на этом участке, пишет Ura.ru.
Кроме того, сильный взрыв прозвучал в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
О взрыве в украинской столице также сообщил Telegram-канал Klymenko Time. По данным СМИ, город подвергся ракетной атаке, обломки снарядов упали в Голосеевском и Шевченковском районах Киева.
К утру 9 мая на угледарском участке российские войска вели огонь не только по городу, но и по Большой Новосёлке, Золотой Ниве, Шахтёрскому, Пречистовке и Новоукраинке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечали ударами Павловке. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
На донецком направлении за прошедшие сутки у российской армии успехов мало – не получилось продвинуться в Марьинке, оказались неудачными атаки Первомайского и на юго-западных подступов к Авдеевке. Вооруженные силы РФ обстреливают Новомихайловку, Екатериновку, Елизаветовку, Победу, Георгиевку, Курахов, Остром, город Красногоровку, Невельской, Карловку, Нетайлов, Бердычи, Очеретин, Керамику, Новокалинов, Нью-Йорк и Леонидовку. Украинская сторона отвечает ударами по Донецку, Водяному и Горловке.
В юго-западном направлении от Бахмута ВС РФ под прикрытием артиллерии без результатно атаковали в направлении Ступочек и Часова Яра. ЧВК «Вагнер» предприняла штурм окрестностей Ивановского, а также в южной, западной и северной части Бахмута. На последнем участке удалось немного продвинуться. Прорыв к Хромовому оказался безуспешным, как и попытки российской армии – атаковать в районе Спорного. Под огнем российских войск оказались Александро-Шультин, Богдановка, Маркова, Новомарков и Орехово-Васильевка. Позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, а также Курдюмовке, Железнянском, Белогоровке и Берестовом в ДНР обстреляны ВСУ.
На луганском направлении ВСУ добились продвижения после атаки в районе Ольшан. Это грозит российским силам оказаться в кольце в Горобьевке.
По данным Telegram-канала «Марочко Live» за прошедшие сутки в Луганской Народной Республике, в поселке Камышеваха, от взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1965 года рождения. Его госпитализировали в ЦГМБ города Стаханов с диагнозом – МВТ. Мужчине ампутировали левую стопу, у него осколочное ранение левого предплечья и правого бедра.
В поселке городского типа Новоайдар остались без электроснабжения 2114 абонентов – произошло автоматическое отключение линии. Из-за технических причин пришлось оставить без воды население Алмазной, Анненки, Сабовки, Нового, Ломоватка. Проблему ликвилируют до полудня.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские войска якобы намерены перенести возможное контрнаступление, которое планировалось 9 мая.
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