Российские силы могут оказаться к кольце? На фронте СВО - огневые атаки

Кроме того, сильный взрыв прозвучал в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

О взрыве в украинской столице также сообщил Telegram-канал Klymenko Time. По данным СМИ, город подвергся ракетной атаке, обломки снарядов упали в Голосеевском и Шевченковском районах Киева.



К утру 9 мая на угледарском участке российские войска вели огонь не только по городу, но и по Большой Новосёлке, Золотой Ниве, Шахтёрскому, Пречистовке и Новоукраинке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечали ударами Павловке. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.