ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

ЧП произошло в 05:30, отмечает телеканал «360».

«Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Из-за обстрела также получила повреждения спортивная площадка, кроме того, было нарушено электроснабжение.

Накануне ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали пять человек, напоминает РЕН ТВ.

