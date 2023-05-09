ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области
Украинские войска обстреляли населенный пункт Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
ЧП произошло в 05:30, отмечает телеканал «360».
«Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Из-за обстрела также получила повреждения спортивная площадка, кроме того, было нарушено электроснабжение.
Накануне ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали пять человек, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru