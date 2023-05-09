СМИ: Российские военные взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра

Российские силы взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, бойцов ВСУ нет на островах Черкесский и Большой. Источник указал, что у украинской армии нет шансов вновь закрепиться на этом участке, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что российские военные пресекли высадку украинских диверсантов на берег Днепра под Херсоном, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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