СМИ: Российские военные взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра

«Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, бойцов ВСУ нет на островах Черкесский и Большой. Источник указал, что у украинской армии нет шансов вновь закрепиться на этом участке, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что российские военные пресекли высадку украинских диверсантов на берег Днепра под Херсоном, напоминает Газета.ру.

