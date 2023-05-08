Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске до 130 метров

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram.

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Пригожин сообщил, что 8 мая «музыканты» продвинулись в Артемовске до 130 метров. Занято 15 тысяч квадратных метров территории.

Под контролем противника остается 2,36 квадратных километра. Бои ожесточенные, отметил основатель «Вагнера».

«Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать. Вживую пока не видели», - сообщил предприниматель.

Пригожин 7 мая сообщил, что ЧВК «Вагнер» полностью выполнила задачи в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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