РФ блокирует ВСУ. Украинские контратаки захлебываются
Россия сосредотачивает силы под Артемовском (Бахмутом), укрепляет приграничье. Контратаки ВСУ блокируют.
Украинские силовики в субботу вновь обстреляли Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики 20 мая. По словам источника, ВСУ выпустили по городу дальнобойные ракеты. Тип снарядов уточняется.
По данным американского Института изучения войны, которые приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 20 мая российская армия наступает на линии Купянск — Сватово.
Нарастает плотность наземных атак российской стороны в районе Бахмута и на линии Авдеевка — Донецк.
Российские силы сосредоточили свои резервы в районе Бахмута и, таким образом, блокировали для Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать. Об этом заявил украинский чиновник, сообщают журналисты.
Подробности положения дел под Артемовском сообщает Telegram-канал WarGonzo. Украинские подразделения 20 мая наступают на Клещеевку со стороны Ступочек.
«От населённого пункта их отделяет менее двух километров. Идут бои за высоты, имеющие важное оперативное значение. Российские подразделения удерживают позиции. А к северо-западу от Клещеевки ВС РФ после артударов контратаковали в направлении Ивановского. Вернуть ранее утраченные позиции не смогли», - сообщают журналисты.
В Артемовске ЧВК «Вагнер» и ВСУ ведут встречные бои на окраинах при обоюдной поддержке артиллерии.
Украинская армия подтягивает резервы. ВС РФ вели обстрелы Белой Горы, Предтечина, Часова Яра, Богдановки, Григоровки, Орехово-Васильевки, Васюковки, Спорного и Верхнекаменского.
По данным украинских ресурсов, в Курскую область перебросили подразделения двух бригад спецназа ГРУ.
В Луганской Народной Республике к утру субботы происшествий не зафиксировано, сообщает Telegram-канал Марочка Live. Также не было и обстрелов территории. Об этом свидетельствуют данные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В северных и восточных районахсохраняется высокая пожароопасность (4 класс). Всего ликвидировано 11 пожаров, на одном из которых погиб человек, личность которого устанавливается.
Также утром 20 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе. По его данным, никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru