РФ блокирует ВСУ. Украинские контратаки захлебываются

Подробности положения дел под Артемовском сообщает Telegram-канал WarGonzo. Украинские подразделения 20 мая наступают на Клещеевку со стороны Ступочек.

«От населённого пункта их отделяет менее двух километров. Идут бои за высоты, имеющие важное оперативное значение. Российские подразделения удерживают позиции. А к северо-западу от Клещеевки ВС РФ после артударов контратаковали в направлении Ивановского. Вернуть ранее утраченные позиции не смогли», - сообщают журналисты.

В Артемовске ЧВК «Вагнер» и ВСУ ведут встречные бои на окраинах при обоюдной поддержке артиллерии.

Украинская армия подтягивает резервы. ВС РФ вели обстрелы Белой Горы, Предтечина, Часова Яра, Богдановки, Григоровки, Орехово-Васильевки, Васюковки, Спорного и Верхнекаменского.