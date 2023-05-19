СМИ: ВС РФ уничтожили штаб бригады ВСУ «Эдельвейс»
Российская армия ликвидировала штаб с офицерами украинской 10-й отдельной горно-стрелковой штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным издания, убит командир 8-го батальона бригады полковник Головатюк. Украинское подразделение пыталось атаковать позиции российских войск у села Сакко и Ванцетти под Артемовском (Бахмут).
Российские силы 18 мая полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Также сообщается о наступлении на район «Самолет».
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила о значительном усилении российских сил в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».
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