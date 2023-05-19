Пригожин: ЧВК «Вагнер» близка к выполнению задачи в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении «музыкантов» в Артемовске (Бахмут). Заявление публикует пресс-служба бизнесмена в Telegram.
Пригожин сообщил, что «Вагнер» 19 мая продвинулся на 500 метров. Бойцы заняли 330 тысяч квадратных метров. Под контролем ВСУ осталось 0,6 квадратных километра территории города.
«Мы близки к выполнению задачи. Бои все еще идут, противник подтягивает резервы», - добавил предприниматель.
В Донецке ранее заявили, что украинские военные пытаются атаковать на флангах наступающей группировки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санду обвинила Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии
- Власти назвали ситуацию в Энергодаре контролируемой
- ЦБ допустил бурный рост фондового рынка РФ по примеру Ирана
- В Молдавии пообещали выполнить все требования для членства в ЕС
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» близка к выполнению задачи в Артемовске
- СМИ: в Мариуполе прогремел взрыв
- В США назвали три причины задержки контрнаступления ВСУ
- Express: Киев передислоцирует Patriot после удара «Кинжалом»
- СМИ: лидеры G7 отклонили посредничество Китая и Ватикана по Украине
- В Молдавии определили сроки объединения с Румынией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru