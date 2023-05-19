Пригожин: ЧВК «Вагнер» близка к выполнению задачи в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении «музыкантов» в Артемовске (Бахмут). Заявление публикует пресс-служба бизнесмена в Telegram.

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Пригожин сообщил, что «Вагнер» 19 мая продвинулся на 500 метров. Бойцы заняли 330 тысяч квадратных метров. Под контролем ВСУ осталось 0,6 квадратных километра территории города.

«Мы близки к выполнению задачи. Бои все еще идут, противник подтягивает резервы», - добавил предприниматель.

В Донецке ранее заявили, что украинские военные пытаются атаковать на флангах наступающей группировки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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