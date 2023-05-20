Белгородское село Муром обстреляли со стороны Украины
20 мая 202309:39
ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, никто не пострадал.
«Пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников ... вывезли на безопасное расстояние», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате обстрела получила повреждения линия электропередачи. Специалисты уже прибыли на место ЧП для устранения последствий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru