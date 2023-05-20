Белгородское село Муром обстреляли со стороны Украины

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Как отметил губернатор, никто не пострадал.

«Пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников ... вывезли на безопасное расстояние», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате обстрела получила повреждения линия электропередачи. Специалисты уже прибыли на место ЧП для устранения последствий.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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