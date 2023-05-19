Марочко рассказал о ежедневных попытках украинской армии прорвать оборону российских войск
19 мая 202317:57
Украинские войска каждый день атакуют оборону Вооруженных сил России под Соледаром и Артемовском. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, атаки отличаются лишь численностью вражеских войск — от взводов до батальонно- и ротно-тактических групп.
Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru