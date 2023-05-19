Марочко рассказал о ежедневных попытках украинской армии прорвать оборону российских войск

По его словам, атаки отличаются лишь численностью вражеских войск — от взводов до батальонно- и ротно-тактических групп.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

