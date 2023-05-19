Марочко рассказал о ежедневных попытках украинской армии прорвать оборону российских войск

Украинские войска каждый день атакуют оборону Вооруженных сил России под Соледаром и Артемовском. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщило агентство ТАСС.

СМИ: Двадцать диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область

По его словам, атаки отличаются лишь численностью вражеских войск — от взводов до батальонно- и ротно-тактических групп.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры