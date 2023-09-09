Развеяли миф. В России прогнозируют уничтожение любых видов западных танков

Ранее российские военные ликвидировали танк Challenger 2 в зоне СВО, это произошло впервые за почти 30 лет использования британских танков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Инцидент подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Позже врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении еще одного Challenger 2.

Британские танки «Челленджер» и немецкие «Леопарды» уязвимы для российского оружия из прошлого века, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

«Как показала практика на Сирии и Ближнем Востоке, где засветились эти "Челленджеры", их можно вывести из строя противотанковым вооружением прошлого века. "Корнеты", РПГ-7, "Фаготы" - это противотанковые средства, принятые на вооружение в 1980-х годах, при этом они с одинаковым успехом уничтожают и "Леопарды" и "Челленджеры". Думаю, что и "Абрамсы" постигнет такая же участь. То, что мы сегодня уничтожили второй "Челленджер", говорит о том, что остальные британские танки ждет то же самое. Наши противотанковые подразделения имеют достаточно сил и средств, чтобы уничтожить любую бронетехнику в зоне СВО», - сказал Липовой.

