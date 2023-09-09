Развеяли миф. В России прогнозируют уничтожение любых видов западных танков
После уничтожения британского Challenger 2 в зоне СВО российские военные эксперты заявили, что Leopard Abrams постигнет такая же участь.
Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал «сильные эмоции», когда увидел уничтожение британского боевого танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции. Об этом военный заявил в интервью порталу Forces.net.
Ранее российские военные ликвидировали танк Challenger 2 в зоне СВО, это произошло впервые за почти 30 лет использования британских танков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Инцидент подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Позже врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении еще одного Challenger 2.
Британские танки «Челленджер» и немецкие «Леопарды» уязвимы для российского оружия из прошлого века, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
«Как показала практика на Сирии и Ближнем Востоке, где засветились эти "Челленджеры", их можно вывести из строя противотанковым вооружением прошлого века. "Корнеты", РПГ-7, "Фаготы" - это противотанковые средства, принятые на вооружение в 1980-х годах, при этом они с одинаковым успехом уничтожают и "Леопарды" и "Челленджеры". Думаю, что и "Абрамсы" постигнет такая же участь. То, что мы сегодня уничтожили второй "Челленджер", говорит о том, что остальные британские танки ждет то же самое. Наши противотанковые подразделения имеют достаточно сил и средств, чтобы уничтожить любую бронетехнику в зоне СВО», - сказал Липовой.
Британский Challenger 2 уничтожили в бою впервые почти за 30 лет, пишет The Guardian.
Таким заявлением издание прокомментировало появившееся в соцсетях видео с горящим танком на Украине.
По данным The Guardian, Challenger 2 поступил на вооружение в 1994 и до сих пор ни разу не был уничтожен. Отмечается, что в 2003 боевая машина была уничтожена в Ираке дружественным огнем.
Российские военные в ходе конфликта на Украине развеяли миф о «непобедимых» западных танках. Об этом сообщает Национальное радио Китая (CNR) в социальной сети WeChat.
Как отметил военный обозреватель Вэй Дунсюй, этот миф был уже давно развеян в ходе боевых действий, «будто лопнул мыльный пузырь», пишет RT. Одним из последних силы РФ уничтожили британский танк Challenger 2.
«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что ... Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», — напомнил эксперт.
Вэй Дунсюй подчеркнул, что у армии России есть на вооружении боевые вертолеты, штурмовики, беспилотники-камикадзе, барражирующие боеприпасы, способные атаковать военную технику «с хитрых углов».
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут изменить позицию по предоставлению вооружений Киеву после уничтожения британского танка Challenger 2. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).
В материале говорится, что серьезный урон танку не удавалось нанести еще никому. Факт уничтожения машины повлияет на обсуждение дальнейших поставок вооружений ВСУ, полагают авторы публикации.
По их мнению, потеря танка должна стать сигналом для США, которые планируют отправить Украине танки Abrams. Американские машины обладают меньшей защитой, чем Challenger, обратили внимание аналитики.
Первый танк Challenger 2 британского производства, переданный украинской стороне, мог быть уничтожен несколькими способами. Их озвучил военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, у западной бронетехники нет никакого преимущества перед российской, а также против противотанковых средств, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Развеяли миф. В России прогнозируют уничтожение любых видов западных танков
- Умер «звездный» пластический хирург Отари Гогиберидзе
- Эксперт Закария: Ряд украинцев считают возможным прекращение огня с Россией
- BI: В Германии выразили недовольство ростом российской торговли
- «Не восстановить боеспособность». «Могилизация» ослабляет Украину
- Даниил Медведев вышел в финал US Open
- Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
- Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели
- Маск: Конфликт на Украине показал недостаточность военного производства в США
- Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru