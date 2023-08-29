СМИ: Необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard ржавеют в Италии

Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но теперь они просто ржавеют, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

По его словам, танки могли бы значительно улучшить ситуацию для ВСУ на фронте, но Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Сегодня эти танки находятся в Италии.

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Украине не следует использовать переданные Западом танки, так как российские силы могут обнаружить машины из-за «географических особенностей местности». Об этом пишет Newsweek. По мнению бывшего спецпомощника главнокомандующего ВСУ Дэна Райса, Украина рискует потерять на минных полях свои лучшие танки. Эксперт указал, что старые машины — например, советские Т-64 — «более расходные», а полученные от западных стран Leopard и Abrams более эффективны «в случае прорыва через сильно заминированную территорию», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиУкраина

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