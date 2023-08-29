СМИ: Необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard ржавеют в Италии

Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но теперь они просто ржавеют, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

По его словам, танки могли бы значительно улучшить ситуацию для ВСУ на фронте, но Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Сегодня эти танки находятся в Италии.