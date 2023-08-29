СМИ: Необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard ржавеют в Италии
Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но теперь они просто ржавеют, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
По его словам, танки могли бы значительно улучшить ситуацию для ВСУ на фронте, но Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Сегодня эти танки находятся в Италии.
Украине не следует использовать переданные Западом танки, так как российские силы могут обнаружить машины из-за «географических особенностей местности». Об этом пишет Newsweek. По мнению бывшего спецпомощника главнокомандующего ВСУ Дэна Райса, Украина рискует потерять на минных полях свои лучшие танки. Эксперт указал, что старые машины — например, советские Т-64 — «более расходные», а полученные от западных стран Leopard и Abrams более эффективны «в случае прорыва через сильно заминированную территорию», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина осудила речь Папы Римского о великой России
- СМИ: Необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard ржавеют в Италии
- Habertürk: Эрдоган и Путин встретятся в Сочи 4 сентября
- Новая книга Виктора Пелевина появится в продаже в этом году
- Экс-глава Минфина Задорнов заявил, что рубль ослаб из-за «зависшей» рупии
- ФСБ задержала собиравшегося совершить теракт жителя Калужской области
- Марочко: Украина направила комиссию для проверки ВСУ в Харьковскую область
- В правила перевозок добавили список документов для покупки билета на поезд
- Спрос на услугу «Муж на час» вырос на 64%
- В Польше призвали Байдена построить элеваторы вдоль границы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru