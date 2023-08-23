В России предрекли Украине проблемы с техникой осенью

Вместе с тем российская техника полностью готова к работе в аналогичных условиях, у российской армии есть для этого специальное топливо и специальная смазка, чего нельзя сказать об украинских войсках. «Прошлой зимой у них перестали стрелять американские танки из-за того, что смазка была рассчитана на работу при температуре не ниже +5 градусов», — напомнил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украине не следует использовать переданные Западом танки, поскольку российские силы могут обнаружить машины из-за «географических особенностей местности». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

