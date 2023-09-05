Военэксперт раскрыл способы уничтожения первого Challenger 2 ВСУ
Первый танк Challenger 2 британского производства, переданный украинской стороне, мог быть уничтожен несколькими способами. Их озвучил военный обозреватель Алексей Суконкин.
Бронированная техника могла быть подбита расчетом противотанковой управляемой ракеты, артиллерией, в ходе непосредственного танкового боя, кроме того, машина могла подорваться на мине. Как заявил эксперт в комментарии NEWS.ru, обещанные США Киеву танки Abrams могут повторить судьбу английской техники.
По словам Суконкина, у западной бронетехники нет никакого преимущества перед российской, а также против противотанковых средств.
Ранее один из Telegram-каналов сообщил об уничтожении первого Challenger 2 в ходе спецоперации на Украине. По данным источников, боевая машина состояла на вооружении 82 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
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