Врач указал на связь недосыпа с инсультом
У людей, которые стабильно спят меньше шести часов, вероятность инсульта примерно на 30% выше, чем у тех, кто отдыхает по восемь. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По данным специалиста, хроническая бессонница добавляет около 50% риска, а тяжелое апноэ увеличивает его в полтора-два раза. Короткий сон активирует симпатическую нервную систему. Ночное давление не снижается, растет уровень кортизола, усиливаются воспаление и склонность крови к тромбам.
Это бьет по тем же факторам риска, что и при гипертонии и атеросклерозе.
Сон менее пяти часов закрепляет первую. Слишком долгий тоже связан с инсультом. Иногда он маскирует депрессию или апноэ. Опасным врач назвал порог в пять-шесть часов на протяжении нескольких месяцев.
Единичные ночи трудности не создадут, а вот хроническая экономия и неправильный подход к такому вопросу — реальные факторы риска. При этом восстановление режима и лечение апноэ заметно снижают вероятность сердечно-сосудистых событий, добавил Умнов.
Недавно невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала об одном коварном последствии недостатка сна.
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