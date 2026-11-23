По данным специалиста, хроническая бессонница добавляет около 50% риска, а тяжелое апноэ увеличивает его в полтора-два раза. Короткий сон активирует симпатическую нервную систему. Ночное давление не снижается, растет уровень кортизола, усиливаются воспаление и склонность крови к тромбам.



Это бьет по тем же факторам риска, что и при гипертонии и атеросклерозе.



Сон менее пяти часов закрепляет первую. Слишком долгий тоже связан с инсультом. Иногда он маскирует депрессию или апноэ. Опасным врач назвал порог в пять-шесть часов на протяжении нескольких месяцев.



Единичные ночи трудности не создадут, а вот хроническая экономия и неправильный подход к такому вопросу — реальные факторы риска. При этом восстановление режима и лечение апноэ заметно снижают вероятность сердечно-сосудистых событий, добавил Умнов.



Недавно невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала об одном коварном последствии недостатка сна.

