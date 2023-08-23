Newsweek: ВСУ могут потерять все Abrams и Leopard из-за специфики местности

«Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала», — отмечается в материале.

По мнению бывшего спецпомощника главнокомандующего ВСУ Дэна Райса, Украина рискует потерять на минных полях свои лучшие танки. Эксперт указал, что старые машины — например, советские Т-64 — «более расходные», а полученные от западных стран Leopard и Abrams более эффективны «в случае прорыва через сильно заминированную территорию».

В свою очередь военный эксперт Марина Мирон отмечает, что для Киева опасно использовать иностранные танки в Запорожской области не только из-за мин, но и потому, что их будет легко обнаружить из-за особенностей местности, указывает RT.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 30% своей боевой техники, пишет Ura.ru.

